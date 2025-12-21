El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) adelanta a este lunes la Cabalgata de Papá Noel por previsión de lluvias

Imagen de la cabalgata de Papá Noel. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha informado de que la Cabalgata de Papá Noel, prevista inicialmente para el martes, se celebrará finalmente este lunes, 22 de diciembre, debido a la alta probabilidad de lluvias prevista para la fecha original.

Así lo ha confirmado el Consistorio en una nota, donde ha explicado que esta decisión se ha tomado por motivos de seguridad, priorizando el bienestar de vecinos y visitantes, con el fin de garantizar que el evento se desarrolle con normalidad y en las mejores condiciones posibles.

Como consecuencia de este cambio, la actividad programada para este lunes, 22 de diciembre, consistente en la visita de los personajes Shrek, Papá Noel y el Grinch al Edificio San Luis, se traslada al martes 23 de diciembre.

De este modo, la cabalgata saldrá a las 18,30 horas y mantendrá el siguiente recorrido: Plaza de Toros; Avenida del Ejército; Plaza de la Noria; Avenida Antonio Fernández Sevilla; Plaza Ronda de Magisterio; Calle Pintor Juan Pinto; Calle Pintor Juan Manuel Sánchez Fernández; Avenida Poeta Rafael Alberti; Camino de los Enamorados; Plaza de la Noria, Avenida del Ejército y Plaza de Toros.

Por otro lado, desde la concejalía de Fiestas David Calleja se ha indicado que este domingo es el último día para visitar la Casa de Papá Noel en la Plaza de Toros, una iniciativa que se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la programación navideña de la ciudad.

Debido a la previsión de lluvia para la jornada de hoy, el acceso se realizará por la puerta 20, de manera que la cola se forme en el interior del recinto y los asistentes puedan resguardarse en caso de precipitaciones. Se recuerda que, en caso de una afluencia muy elevada, las filas podrán cerrarse antes, con el fin de evitar esperas innecesarias a aquellas personas que ya no puedan acceder.

La Casa de Papá Noel, una de las propuestas más esperadas dentro del programa impulsado por la Concejalía de Fiestas, ha permitido a los más pequeños vivir de cerca la magia de la Navidad, entregar sus cartas a Papá Noel y disfrutar de un entorno especialmente diseñado para el público infantil, reforzando el carácter familiar y participativo de estas fechas.

Dentro de la programación navideña, ayer también tuvo lugar la visita del Heraldo Real a la Plaza de la Tradición, una actividad que llenó de ilusión a los vecinos y vecinas de la zona.

El acto, organizado por la Hermandad del Carmen y la Concejalía de Relaciones con la Ciudadanía, que dirige Javier Bello, contó con la participación de niños y mayores, que pudieron entregar sus cartas y disfrutar de talleres en un ambiente cargado de magia y tradición. El propio edil estuvo allí para compartir este rato tan especial con ellos.

También se celebró en la jornada de ayer una zambomba en la Plaza de España, en colaboración con la Concejalía de Fiestas, que resultó todo un éxito y logró llenar por completo el recinto.

Asimismo, el photocall del mítico sofá de Los Simpson finalizó con una excelente acogida y una gran afluencia de público que pasó por él.

Asimismo, y debido a las lluvias del día de hoy, el Ayuntamiento informa que el espectáculo de videomapping programado para este fin de semana queda pospuesto al próximo, decisión que también responde a criterios de seguridad.

A lo largo de los próximos días se irá informando puntualmente de posibles ajustes en la agenda navideña en función de las condiciones meteorológicas. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María agradece la comprensión de la ciudadanía y recuerda que cualquier actualización o modificación de la programación navideña se comunicará a través de los canales oficiales municipales, por lo que se recomienda permanecer atentos a dichas informaciones.