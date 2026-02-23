El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) ejecuta obras de mejora en la Escuela de Educación Infantil Las Dunas

Germán Beardo en la Escuela de Educación Infantil Las Dunas. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha visitado junto a la dirección del centro la Escuela de Educación Infantil (EI) Las Dunas para supervisar las obras de mejora y mantenimiento que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación, encargada de su mantenimiento, está ejecutando en el centro, en el marco del Plan Integral de Reformas de Centros Educativos (PIRCE), con financiación municipal.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, durante la visita el alcalde ha comprobado el avance de diversas actuaciones orientadas a reforzar la seguridad, la funcionalidad y el confort de las instalaciones de esta escuela. Entre las mejoras realizadas ha destacado la impermeabilización y limpieza de humedades provocadas por las intensas lluvias recientes, la sustitución de los desagües del edificio por canalones de PVC, la retirada de un árbol enfermo y la reparación del pavimento de hormigón en su entorno.

También se ha consolidado el muro exterior, se han sellado los alcorques vacíos y se han renovado los suelos de los cuatro baños con materiales antideslizantes, garantizando así la seguridad de los menores de esta escuela ubicada en calle Aitana, segú ha señalado el Ayuntamiento.

"Estas intervenciones responden a nuestro compromiso de ofrecer espacios educativos plenamente adaptados a las necesidades del alumnado de 3 a 5 años", ha destacado Germán Beardo, que ha añadido que todas las actuaciones se desarrollan "en estrecha coordinación con los equipos directivos y atendiendo a las demandas trasladadas por la comunidad educativa, porque escuchar a los centros y actuar con planificación es la mejor forma de garantizar espacios educativos seguros, accesibles y adaptados a las necesidades actuales".

Germán Beardo ha insistido en que "invertir en educación es invertir en futuro y cada mejora en un colegio se traduce en una mejora en la calidad de vida de los niños y de toda la comunidad educativa".

El Ayuntamiento ha recordado que el Plan Integral de Reformas de Centros Educativos abarca durante este curso 2025/2026 reformas y mejoras en otros centros públicos de la ciudad como el CEIP Valdelagrana, Menesteo, Pinar Hondo, Cristóbal Colón, José Luis Poullet, La Gaviota, Las Nieves y Sericícola. Asimismo, el alcalde ha resaltado la colaboración con la Diputación de Cádiz, que a través del programa Dipuinnova+2025 apoya actuaciones complementarias en centros concertados del municipio con financiación directa provincial.