El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) impulsa actividades deportivas para fomentar la convivencia y la inclusión

Imagen del Mundialito de Fútbol Playa Andalucía El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Mundialito de Fútbol Playa Andalucía El Puerto de Santa María (Cádiz) 2026 ha dejado una huella social en la ciudad con distintas iniciativas de inclusión, convivencia y promoción del deporte base impulsadas por The Beach Soccer Foundation, que han permitido a niños y jóvenes compartir experiencias con jugadores de las selecciones internacionales participantes en el campeonato.

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha destacado el valor social de este acontecimiento deportivo, celebrado del 9 al 11 de octubre en la Real Plaza de Toros, y ha subrayado que el éxito de una cita de estas características "no debe medirse únicamente por su repercusión internacional, sino también por su capacidad para generar oportunidades y transmitir valores entre la ciudadanía", según ha informado el Consistorio en una nota.

Entre las actividades desarrolladas ha destacado una jornada de convivencia e inclusión de fútbol playa celebrada el sábado 10 de octubre, en colaboración con la Asociación Proyecto Por Una Sonrisa, entidad sin ánimo de lucro que acompaña y apoya a niños y jóvenes afectados por el cáncer y a sus familias.

Durante el encuentro, los participantes compartieron la arena con jugadores y miembros de los equipos técnicos de las selecciones nacionales de Portugal, Italia y Brasil. Los menores pudieron iniciarse en esta disciplina deportiva mediante ejercicios de control de balón, regates y disparos a portería, además de practicar las características chilenas del fútbol playa.

La jornada concluyó con un partido amistoso entre los niños, los deportistas internacionales y los integrantes de los cuerpos técnicos, en una actividad concebida para fomentar el compañerismo, la diversión y la convivencia.

Beardo ha agradecido la implicación de Proyecto Por Una Sonrisa, The Beach Soccer Foundation y las selecciones participantes, y ha resaltado la capacidad del deporte para ofrecer momentos de ilusión y contribuir al bienestar emocional de los menores.

REFERENTES FEMENINOS PARA LAS JÓVENES DEPORTISTAS

La dimensión social del campeonato también ha tenido protagonismo femenino con un encuentro entre las jugadoras de la selección española de fútbol playa y jóvenes futbolistas del Club Deportivo Portuense Barriada de la Playa.

Tras el partido disputado por España frente a Italia, las internacionales participaron en un encuentro con las deportistas locales, que pudieron conversar con ellas, obtener autógrafos y fotografías y conocer de cerca a referentes del fútbol playa femenino.

La iniciativa coincidió con el triunfo de España en la categoría femenina del Mundialito, tras imponerse a Brasil por 5-4 y conquistar su tercer título. En la competición masculina, la selección de Portugal se proclamó campeona.

El alcalde ha defendido la importancia de acercar a las jóvenes deportistas a mujeres que han alcanzado la élite internacional, al considerar que estas experiencias contribuyen a fomentar la igualdad de oportunidades, la perseverancia y la confianza en sus propias posibilidades.

Asimismo, ha destacado el papel de los clubes locales para fortalecer la conexión entre el deporte base y la alta competición.

8.400 ASISTENTES AL CAMPEONATO

El Mundialito Andalucía El Puerto de Santa María 2026 cerró su edición con un balance de 8.400 asistentes y una destacada repercusión deportiva y mediática, además de los triunfos de España en la categoría femenina y Portugal en la masculina.

Según ha destacado el Ayuntamiento, las iniciativas sociales desarrolladas durante el campeonato muestran que el impacto de los grandes acontecimientos deportivos trasciende sus efectos turísticos, económicos y promocionales, al favorecer la integración, la solidaridad y el acercamiento de los deportistas de élite a la población local.

El Consistorio ha agradecido la colaboración de Beach Soccer Worldwide, The Beach Soccer Foundation, las selecciones participantes, la asociación Proyecto Por Una Sonrisa y el Club Deportivo Portuense Barriada de la Playa, entidades que han contribuido a reforzar el componente inclusivo del torneo.

El Ayuntamiento ha reafirmado así su apuesta por atraer competiciones deportivas internacionales que, además de proyectar la imagen de El Puerto de Santa María, generen un legado positivo para sus vecinos y permitan a niños y jóvenes encontrar referentes, descubrir nuevas oportunidades y participar en experiencias vinculadas a los valores del deporte.