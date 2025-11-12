El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) instala cámaras de vigilancia en "puntos conflictivos" de vertidos ilegales

Un operario municipal instala una cámara de videogiliancia en una calle de El Puerto. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha comenzado la instalación de cámaras de videovigilancia de última generación en los "puntos conflictivos" en los que se detectan de forma recurrente vertidos de basura, enseres y restos de obras.

La medida tiene como objetivo prevenir la insalubridad, los malos olores, las molestias vecinales y la mala imagen urbana, además de reducir los costes derivados de la recogida de estos vertidos para las arcas municipales y los desajustes en la planificación del servicio de limpieza, como ha apuntado el Ayuntamiento portuense en una nota.

Las nuevas cámaras, "claramente señalizadas" y dotadas de lector de matrículas, funcionan mediante kits solares y se instalan aprovechando la infraestructura del alumbrado público o en báculos con tensión de 220V cuando no es posible.

Actuarán como elementos disuasorios y permitirán a la Policía Local y a los equipos de Medio Ambiente intervenir con mayor rapidez y eficacia para identificar y sancionar a quienes depositen residuos fuera de los contenedores.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, que ha supervisado la instalación de varios de estos equipos de gestión inteligente, ha destacado que con la combinación de vigilancia, disuasión y concienciación se pretende que los vertidos ilegales "sean cosa del pasado" y "proteger a los vecinos que cumplen las normas", además de "garantizar un Puerto más limpio, seguro y saludable".

Al respecto, ha subrayado además que estas nuevas cámaras son "una herramienta más dentro de la estrategia de seguridad y limpieza", aunque aclarando que "el verdadero cambio depende de todos nosotros", argumentando que "solo con responsabilidad, civismo y colaboración conseguiremos que El Puerto sea un referente en limpieza, seguridad y calidad de vida".

Las cámaras se han comenzado a instalar en Vega de los Pérez, Manchón del Hierro, El Palomar, Camino de la Cerería, Hijuela del Tío Prieto, Carretera de Sanlúcar, la carretera auxiliar del Canal, Camino del Tejar, Camino de Las Huertas y en toda la zona de El Barrero.

El Ayuntamiento ha recordado que la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública establece sanciones de entre 750 y 35.000 euros para quienes incumplen las normas sobre el depósito de residuos. Asimismo, pone a disposición de los vecinos un Punto Limpio en calle Conde de Guevara y un servicio municipal gratuito de recogida de muebles y enseres.