El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) realiza su ofrenda floral a la Hermandad de la Borriquita

Imagen del Domingo de Ramos de 2026 en El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por los tenientes de alcalde de Educación, Enrique Iglesias, y de Patrimonio, Marta Rodríguez, así como por las concejales de Igualdad, Silvia Gómez, y de Bienestar Social, Carmen Lara, ha asistido en la mañana de este domingo a la tradicional Misa de Palmas celebrada en la iglesia del Carmen y San Marcos, acto que marca el inicio de la Semana Santa portuense cada Domingo de Ramos.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la eucaristía ha sido oficiada por el párroco Antonio Durán y ha contado con la participación del coro de la Hermandad. Durante la celebración, los representantes municipales han realizado la tradicional ofrenda floral a la Hermandad de la Entrada de Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén y Nuestra Señora de la Entrega, conocida popularmente como La Borriquita.

En concreto, la Hermandad iniciará su estación de penitencia a las 16,00 horas, con recogida prevista a las 23,15 horas, recorriendo enclaves destacados del centro de la ciudad. Entre los puntos de especial interés del itinerario figuran Las Siete Esquinas, la revirá en la confluencia de las calles Misericordia y Luna --donde tendrá lugar una petalá-- y el paso por la capilla de Las Esclavas, donde se saludará a la Hermandad de Dolor y Sacrificio y se interpretará una saeta.

En cuanto a los estrenos, el Hermano Mayor, Mario Prieto, ha destacado "importantes novedades" en ambos pasos. El paso de Misterio de Cristo Rey incorpora el dorado frontal de la canastilla, nuevos tetramorfos, el tallado del baquetón frontal, un mantolín bordado en verde esperanza y mantas bordadas para las burras. Por su parte, Nuestra Señora de la Entrega lucirá un nuevo fajín militar, un rosario de pedrería celeste y oro, así como la restauración de su corona de salida.

Asimismo, la Administración local ha precisado que el cortejo también presentará la restauración de la vara del Hermano Mayor, la bandera de la Hermandad con nuevo mástil de orfebrería y el soporte del estandarte corporativo. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación Musical San Juan, de Jerez, en el paso de Misterio, y de la Asociación Cultural San José Artesano, de San Fernando, en el paso de Palio.

Además, el Consistorio portuense ha señalado que en la jornada del sábado la Hermandad rindió homenaje a once hermanos que han cumplido 50 años de pertenencia a la corporación, reconociendo así su compromiso y trayectoria. El alcalde ha subrayado que "El Puerto avanza con su Semana Santa, una de nuestras grandes señas de identidad, que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a nuestras tradiciones, nuestra fe y nuestro patrimonio cultural".

En suma, han apostillado que el Domingo de Ramos "vuelve a llenar las calles de ilusión, especialmente entre los más pequeños", simbolizando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén "y dando comienzo a una semana de especial significado para la ciudad". De este modo, el Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a disfrutar de estos días "con respeto, fervor y orgullo por nuestras raíces".