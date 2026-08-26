El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) renueva la iluminación en la avenida del Ejército para favorecer el comercio

Un operario municipal en los trabajos de renovación de la iluminación de la avenida del Ejército, en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha anunciado que este miércoles han comenzado los trabajos de renovación de la iluminación de la avenida del Ejército, una actuación demandada por la Asociación de Comerciantes de Crevillet y que permitirá seguir mejorando la imagen, la eficiencia energética y el atractivo de uno de los principales ejes comerciales de la ciudad.

En una nota, Germán Beardo ha explicado que esta intervención forma parte de una mejora progresiva de la citada avenida, donde ya se ha renovado el asfaltado, se ha pintado y señalizado, y se ha reordenado los contenedores.

En estos días se continúa también con los trabajos de mejora de alcorques y acerado para "seguir transformando este importante espacio comercial", en palabras del alcalde.

La actuación contempla la instalación del modelo Basic S Lat, una luminaria LED de diseño contemporáneo, minimalista y versátil, especialmente indicada para la iluminación de calles, avenidas y zonas peatonales.

Su incorporación permitirá unificar la imagen urbana de la avenida, mejorar la calidad de la iluminación y avanzar en la reducción del consumo eléctrico municipal gracias a la eficiencia de la tecnología LED.

La renovación de la luminaria permitirá además ofrecer una mejor imagen de la avenida durante la celebración de la Noche en Blanco, que este viernes convertirá Crevillet en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con actividades y propuestas destinadas a impulsar las compras y apoyar al comercio de proximidad.

El alcalde ha subrayado que "seguimos actuando barrio a barrio, mejorando los espacios públicos y atendiendo las necesidades de nuestros comerciantes y vecinos". La avenida del Ejército, ha argumentado, "es una zona comercial muy importante para El Puerto y queremos que tenga una imagen cuidada, atractiva y acorde con la actividad que desarrolla".