El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) destaca los 4,3 millones invertidos en tres años en los colegios públicos

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, junto a la concejala de Educación, Pepa Pacheco, en el inicio del curso escolar. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha destacado los 4,3 millones de euros invertidos en actuaciones de mejora en sus centros educativos durante los últimos tres años en el día en que se ha iniciado el curso escolar para 6.311 escolares isleños, de los que 573 se incorporan por primera vez a un aula.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que el inicio del curso "es siempre una jornada especial", en la que se abren de nuevo las puertas de los centros educativos para afrontar un nuevo año de formación, aprendizaje, convivencia y adquisición de valores.

En este sentido, ha trasladado el agradecimiento del Ayuntamiento a los equipos directivos, al profesorado, a las familias y a toda la comunidad educativa "por el trabajo conjunto que permite que los centros estén preparados para el comienzo del curso".

La alcaldesa ha estado acompañada durante la visita por la concejala de Educación, Pepa Pacheco, y el concejal de Edificios Municipales, Miguel Ángel Fernández, además del director del CEIP Juan Sebastián Elcano, José Manuel Pérez, donde se han realizado unas actuaciones de mejoras.

"Tenemos muy claro que invertir en nuestros colegios públicos es invertir en la igualdad de oportunidades y en el futuro de San Fernando. Por eso, aunque nuestras competencias estén fundamentalmente vinculadas al mantenimiento y conservación de los centros, hemos decidido ir más allá y reforzar de manera muy importante los recursos municipales destinados a mejorarlos", ha aseverado.

La inversión anual destinada al mantenimiento ha pasado de unos 600.000 euros en 2023 a superar actualmente el millón de euros, lo que permite reforzar tanto la conservación ordinaria como las actuaciones de mejora de las instalaciones.

Este incremento se traduce en trabajos continuos de pintura, carpintería, fontanería, cerrajería, cristalería y electricidad, además de actuaciones de jardinería y limpieza.

Solo durante los últimos tres meses se han realizado 65 actuaciones en los centros educativos, después de que durante el pasado curso se llevaran a cabo*537 intervenciones de reparación, mantenimiento y mejora.

A ello se suma el plan anual de conservación y puesta a punto que se desarrolla especialmente durante los meses de verano, aprovechando el periodo en el que los centros no cuentan con actividad lectiva.

Este año se han destinado 179.326 euros a trabajos de pintura, que permiten actuar sobre aproximadamente 6.500 metros cuadrados, además de otros 85.000 euros para trabajos de jardinería, limpieza extraordinaria y actuaciones de albañilería, revestimientos, cubiertas, cerrajería y carpintería.

El Ayuntamiento también mantiene un servicio permanente de mantenimiento general, con una inversión de unos 20.000 euros mensuales, lo que hace que las actuaciones específicas de albañilería, electricidad y carpintería alcancen aproximadamente los 240.000 euros.

Durante estos meses se han realizado trabajos de desbroce y limpieza extraordinaria en todos los colegios, tanto en las entradas como en los patios, y está previsto que a partir del próximo mes de octubre, coincidiendo con la temporada de poda, se desarrollen trabajos específicos de poda en los patios escolares.

El Consistorio también ha actuado en los entornos de los centros para favorecer espacios más seguros, incluyendo el pintado de las vías de acceso a los colegios, haciendo especial incidencia en todos los pasos de peatones del entorno.

PISTAS DEPORTIVAS Y MEJORAS EN CENTROS

Una de las principales inversiones desarrolladas en los últimos años ha sido el plan de renovación integral de las pistas deportivas de los colegios públicos, que ha permitido actuar en 15 centros educativos con una inversión cercana al millón de euros.

Con las actuaciones en los colegios Casería de Ossio, ya acabado, y Las Cortes, terminando, se culmina así una de las principales inversiones municipales realizadas en los últimos años en las instalaciones deportivas de los centros educativos.

Entre las actuaciones actualmente desarrolladas destaca la intervención en el CEIP Juan Sebastián Elcano, donde se ha concluido esta misma semana la puesta a punto de las aulas de Infantil y de sus espacios exteriores. Los trabajos han supuesto la renovación integral de los pavimentos de las seis aulas de Infantil, donde se ha sustituido el suelo existente por un nuevo pavimento vinílico continuo y se han renovado también las bases y los rodapiés.

La actuación se ha extendido además a los patios de Infantil, donde se han corregido los problemas de pendientes que provocaban acumulaciones de agua y encharcamientos durante los episodios de lluvia.

Estos espacios cuentan ahora con un nuevo pavimento acolchado, homologado y específicamente diseñado para el uso infantil, mejorando tanto la seguridad como las condiciones de utilización por parte del alumnado. En conjunto, el Ayuntamiento ha destinado a estas mejoras una inversión cercana a los 63.000 euros.

El esfuerzo municipal también se ha traducido este curso en la incorporación de nueve nuevos conserjes, que se han incorporado recientemente a los servicios de los centros educativos para reforzar las tareas de apertura y cierre y la atención diaria de los colegios.

La alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento mantiene el compromiso de "mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras vinculados a los servicios municipales de los centros".

En este sentido, ha destacado que los nuevos contratos de servicios impulsados durante los últimos años han buscado combinar una mejor prestación con una mejora de las condiciones laborales de las personas que desarrollan estos trabajos, especialmente en el ámbito de la limpieza.

Además, se ha puesto de manifiesto que este esfuerzo inversor municipal se desarrolla en una red de centros en la que muchos edificios cuentan con más de 50 años de antigüedad, por lo que requieren también actuaciones de carácter estructural que "exceden las competencias municipales de mantenimiento ordinario".

En este sentido, se ha reclamado a la Junta de Andalucía que afronte las inversiones necesarias en aquellos centros que requieren reformas de mayor alcance y ha recordado que el Ayuntamiento continuará realizando su parte para garantizar el mantenimiento y la mejora de las instalaciones.

La alcaldesa ha defendido que el hecho de que haya menos población escolar no debe traducirse en una pérdida de calidad de la educación pública, por lo que ha reclamado que la reducción del número de escolares se aproveche para avanzar en la reducción de las ratios, evitar la pérdida de líneas y favorecer una atención más personalizada al alumnado.

También ha reclamado un refuerzo de los recursos destinados a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, con más profesionales y medios que permitan atender adecuadamente las necesidades de cada alumno y alumna.