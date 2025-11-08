El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) impulsa una estrategia de empleo para reducir las cifras de desempleo

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) continúa avanzando en su estrategia municipal por el empleo con el objetivo de seguir reduciendo las cifras de desempleo y mejorar las oportunidades laborales de la ciudadanía isleña. Junto a las políticas activas de empleo, el Ayuntamiento continúa impulsando el autoempleo, la atracción de inversiones y la implantación de nuevas empresas, dentro de una estrategia integral orientada al fortalecimiento de los sectores productivos locales.

Según ha informado el Consistorio en una nota, gracias a estas medidas, la ciudad avanza con un crecimiento sostenido y una proyección de futuro cada vez más sólida, destacando por encima de la media andaluza en sectores clave como el industrial, empresarial, comercial, turístico y de servicios.

Uno de los recursos que se ofrecen desde el Ayuntamiento es el servicio de orientación laboral, con el objetivo de "ayudar y acompañar a las personas desempleadas en su búsqueda de empleo". En este sentido, el Ayuntamiento ha obtenido una nueva subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo destinada a la financiación de este servicio.

Esta ayuda permitirá dar continuidad a un programa fundamental dentro de la estrategia municipal por el empleo. Actualmente, la Unidad Orienta del Ayuntamiento, está integrada por tres técnicos y una administrativa.

El servicio está dirigido fundamentalmente a personas desempleadas en general, aunque también se prestará atención prioritaria a colectivos con especiales dificultades de inserción, como personas en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años o personas con discapacidad.

Este servicio tiene su sede en el Vivero Municipal de Empresas, situado en la*calle San Juan Bosco, donde las personas interesadas pueden*acudir directamente para recibir atención personalizada*por parte del equipo técnico. Asimismo, el programa ofrece la posibilidad de contactar de forma telefónica, facilitando así el acceso y la atención a todas aquellas personas que buscan orientación laboral o apoyo en su proceso de inserción.

RESULTADOS POSITIVOS

Durante la última edición del programa, se lograron 121 inserciones laborales en sectores como la construcción, los servicios y la industria. Entre las entidades que ofrecieron oportunidades de empleo se encuentran*Navantia, Hemsa, Tragsa, Carrefour, Cruz Roja y otras empresas del entorno.

Entre octubre de 2024 y julio de 2025, el equipo técnico atendió a 492 personas, desarrollando*501 itinerarios personalizados de inserción (IPIs) y alcanzando un total de 3.642 horas de atención, lo que supuso un cumplimiento del 105,56%*respecto a los objetivos establecidos.

Además de las sesiones individuales, el programa contempla derivaciones a iniciativas complementarias, como EPES y Acompañamiento a la Inserción, así como una estrecha colaboración con entidades públicas y privadas, entre ellas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Servicios Sociales, e Inserta Empleo, con el fin de ofrecer un itinerario integral a las personas participantes.

El Gobierno local ha reafirmado su compromiso con las políticas activas de empleo, como instrumento esencial "para seguir construyendo una ciudad con más oportunidades, más formación y más futuro". Así, el concejal de Promoción de Empleo, Jesús López, ha valorado este recurso, destacando que "se ha consolidado como un recurso esencial dentro de la firme apuesta del Ayuntamiento por el empleo", subrayando además que forma parte de una estrategia municipal integral "que está dando resultados muy positivos".

Gracias a esta planificación y al esfuerzo conjunto de todos los agentes implicados, San Fernando ha logrado reducir significativamente sus cifras de desempleo, alcanzando actualmente 8.553 personas desempleadas, el registro más bajo desde el año 2008. Como resultado de este esfuerzo conjunto, San Fernando consolida su posición como una de las ciudades más dinámicas en materia de empleo de la provincia de Cádiz.

San Fernando ha experimentado un notable descenso del desempleo, desde la llegada del equipo de gobierno, con una reducción del 38,65%, lo que supone 5.216 personas menos en situación de paro desde el inicio del mandato de la alcaldesa Patricia Cavada.

Esta evolución positiva se mantiene en el último año, periodo en el que la ciudad ha registrado un descenso adicional del 6,97%, es decir, 641 personas menos inscritas en las listas del desempleo en comparación con el mismo mes del año anterior.

Desde el Ayuntamiento se es consciente de la necesidad de seguir trabajando en esta línea porque esta evolución positiva no solo refleja la eficacia de las políticas municipales, sino que además sitúa a San Fernando por encima de la media provincial y andaluza, confirmando la buena tendencia del mercado laboral local.