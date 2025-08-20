El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) incrementa en 34 nuevas viviendas las promociones en Ronda del Estero

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado el incremento de 34 nuevas viviendas en las dos promociones de vivienda protegida que se desarrollarán en la Ronda del Estero en aplicación de la nueva normativa de medidas urgentes en materia de vivienda.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha subrayado en una nota que se trata de "un paso más" dentro del Plan de Vivienda de la ciudad, que contempla actuaciones en distintas modalidades, tanto en régimen de alquiler como en régimen de compraventa, con precios regulados y "más accesibles que los que impone el mercado actualmente".

"Queremos que cada ciudadano tenga la oportunidad de acceder a una vivienda digna y de calidad, con precios ajustados a la realidad económica de nuestra ciudad", ha comentado la alcaldesa, quien ha asegurado que el incremento en las promociones de Ronda del Estero es "un ejemplo claro de nuestro compromiso con la vivienda asequible y con las familias que más lo necesitan".

El objetivo es alcanzar las 500 viviendas en marcha en estos años, entre las promovidas directamente por el Ayuntamiento a través de su empresa pública Hemsa y las que se están desarrollando en colaboración con otras administraciones, como es el caso de Sepes, del Gobierno de España, en la parcela de calle Real transmitida desde el Ministerio de Defensa al de Vivienda.

"Estamos buscando intervenir y construir el máximo posible porque la falta de vivienda asequible es uno de los grandes problemas en Andalucía", ha afirmado Cavada a este respecto.

El Ayuntamiento ha recordado que la promoción de viviendas en alquiler en Ronda del Estero, compuesta por 81 viviendas, se encuentra actualmente en pleno estado de ejecución, avanzando según lo previsto en las distintas fases de construcción.

De mantenerse el calendario de la obra, se espera que la finalización y entrega de las viviendas se produzca "antes del verano de 2026", posibilitando a numerosos vecinos y vecinas de San Fernando el acceso a una vivienda en régimen de alquiler asequible.

En cuanto a las dos promociones de Ronda del Estero en régimen de venta, sobre la que se está trabajando actualmente en sus proyectos para licitar "cuanto antes" la ejecución de las obras, se verán ampliadas con la incorporación de 34 nuevas viviendas. En la primera de las parcelas se pasará de 109 a 127 viviendas --18 más--, mientras que en la segunda se incrementará de 168 a 184 viviendas, lo que supone 16 más.

Ambos proyectos se están modificando para adaptarse a este incremento, lo que permitirá ampliar la oferta y dar una mejor respuesta a la necesidad real de vivienda en la ciudad.

Desde que se anunció la construcción de estas nuevas viviendas en Ronda del Estero, se ha registrado un "aluvión" de solicitudes, superando las 800, lo que para el consistorio refleja "la alta demanda existente y la necesidad urgente de vivienda asequible" en San Fernando.

El trámite ya ha dado sus primeros pasos, ya que los estudios de detalle, instrumento urbanístico que permite incrementar el volumen y la edificabilidad de las promociones fueron aprobados en Junta de Gobierno y se encuentra en exposición pública. Si todo transcurre según lo previsto, la aprobación definitiva se llevará al pleno de septiembre.

Paralelamente, ya se está trabajando para que los equipos técnicos adapten los proyectos de ambas promociones, incorporando estas 34 viviendas adicionales.

Como se ha indicado, el Gobierno local ya aprobó en pleno aplicar en todo el suelo urbano de la ciudad el nuevo Decreto-Ley de Vivienda. Esta normativa contempla medidas excepcionales para facilitar la construcción de vivienda protegida, aumentar la oferta disponible y amortiguar la escalada de precios del mercado, consolidando así la apuesta de San Fernando por convertirse en referente en políticas públicas de vivienda.

Entre las medidas que permitirá la aplicación del nuevo Decreto-Ley destaca, en primer lugar, la posibilidad de transformar solares vacíos o edificios sin actividad en vivienda protegida. Así, parcelas actualmente destinadas a oficinas, alojamientos turísticos o equipamientos privados sin uso específico podrán destinarse a vivienda protegida, siempre que se dediquen de forma permanente al alquiler.

Además, en los suelos donde ya se permite construir vivienda libre, se podrá incrementar en un 20% el número de viviendas permitidas si toda la promoción se destina a vivienda protegida, y también se permitirá aumentar ligeramente el volumen de construcción, respetando los límites del planeamiento.

Igualmente, se optimizará el aprovechamiento de los suelos ya clasificados para vivienda protegida pero aún sin edificar, permitiendo construir hasta un 20% más de viviendas y un 10% más de edificabilidad, contribuyendo así a ampliar de manera significativa la oferta de vivienda asequible en la ciudad.

Con estas medidas y la adaptación de los proyectos de Ronda del Estero, el Ayuntamiento espera que estas nuevas viviendas se hagan realidad, contribuyendo a dar respuesta a la demanda existente y mejorando la calidad de vida de numerosos vecinos y vecinas de San Fernando.