Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) mantiene las campañas de control de plagas con vigilancia y actuaciones preventivas

Un operario actuando en el control de plagas llevado a cabo por el Ayuntamiento de San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que mantiene activo durante todo el año un "amplio dispositivo" de vigilancia, prevención y control de plagas que se refuerza especialmente durante los meses de verano, una época en la que las altas temperaturas favorecen la proliferación de insectos y roedores.

Según ha indicado en una nota, a través de una planificación permanente y de la coordinación diaria de los servicios municipales y la empresa concesionaria, el Consistorio desarrolla campañas de desratización, desinsectación y actuaciones específicas de desinfección cuando resulta necesario, combinando los tratamientos preventivos programados con una atención a los avisos trasladados por la ciudadanía.

La colaboración permanente con las asociaciones vecinales, a las que se mantiene informadas cada vez que se realiza una actuación, el seguimiento diario de las incidencias, la coordinación entre departamentos municipales y la planificación de actuaciones durante todo el año permiten mantener bajo control la presencia de plagas y reforzar la protección de la salud pública, ha asegurado.

Según ha explicado, la campaña estival de desinsectación, atendiendo de manera más especial a las cucarachas, comenzó a principios de mes con dos equipos de trabajo operando simultáneamente en distintos puntos de la ciudad. Durante este periodo, que se prolonga hasta septiembre, el servicio cuenta con dos vehículos y cuatro operarios dedicados exclusivamente a las tareas de control de plagas.

El objetivo es realizar una revisión exhaustiva de la ciudad, actuando arqueta por arqueta y reforzando la vigilancia en las zonas que históricamente presentan una mayor incidencia, entre ellas la calle Real, La Ardila, Bazán, el entorno de la Iglesia Mayor y otros puntos especialmente sensibles.

En el caso del control de roedores, el Ayuntamiento ha explicado que también desarrolla dos campañas intensivas anuales coincidiendo con los periodos de verano e invierno. Además, durante los meses comprendidos entre octubre y marzo se mantiene una vigilancia continua que permite revisar de forma periódica toda la red de alcantarillado y saneamiento de la ciudad.

Javier Navarro, concejal de limpieza, ha destacado que el sistema de trabajo combina las actuaciones preventivas "con una atención constante a las incidencias comunicadas por la ciudadanía". Los avisos llegan a través de los canales digitales habilitados por el Ayuntamiento, mediante partes de incidencia o a través de la plataforma Línea Verde. Una vez recibido el aviso, "se activa el protocolo de actuación, se analiza la situación y se establece contacto directo con los vecinos y vecinas afectados cuando resulta necesario", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que dentro de la planificación municipal, los centros educativos constituyen una prioridad y cualquier aviso recibido desde un colegio activa una respuesta inmediata para garantizar la seguridad del alumnado y de la comunidad educativa.

Además de estas actuaciones puntuales, todos los edificios municipales, instalaciones deportivas, campos y equipamientos públicos son objeto de tratamientos periódicos tanto en sus espacios interiores como exteriores, dentro de la programación anual de control de plagas.

También se interviene, en coordinación con las técnicas de Bienestar Social, en las viviendas sociales cuando las circunstancias así lo requieren, garantizando una respuesta integral a las situaciones más sensibles.