El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) renueva pistas deportivas en colegios con una inversión de 400.000 euros

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado que ha licitado la segunda fase del plan de construcción y mejora de pistas deportivas en los centros educativos públicos de la ciudad. Así, tras una primera fase ejecutada el año pasado en ocho colegios y con una inversión cercana a los 300.000 euros, el Consistorio adjudica ahora por unos 400.000 euros las obras para continuar estas actuaciones en otros siete colegios públicos.

En una nota, ha añadido que de esta maneara se ha alcanzado un total de 15 centros beneficiados --de los 19 públicos que hay en la localidad-- en dos años y sumando una inversión global cercana a los 700.000 euros.

Asimismo, ha explicado que las intervenciones, que se han dividido en lotes para agilizar el proceso y que las empresas puedan trabajar de manera simultánea en el tiempo, se han adjudicado con un plazo de ejecución de entre dos y tres meses cuando se formalice el contrato y se inicien las obras, siempre con el consenso de la dirección de los colegios y la comunidad educativa para interferir los menos posible con el desarrollo de los centros.

En esta ocasión, los trabajos se llevarán a cabo en el CEIP Almirante Laulhé, el CEIP Juan Sebastián Elcano, el CEIP Puente Zuazo, el CEIP Casería de Ossio, el CEIP Arquitecto Leoz, el CEIP La Ardila y el CEIP Las Cortes, con una superficie de actuación que alcanza casi los 10.000 metros cuadrados. El plazo de ejecución previsto será de dos meses en los colegios Juan Sebastián Elcano, Puente Zuazo, Almirante Laulhé y Las Cortes, y de tres meses en Casería de Ossio, Arquitecto Leoz y La Ardila.

Las mejoras contemplan la corrección de pendientes y la incorporación de sistemas de evacuación de aguas pluviales, la aplicación de un nuevo pavimento deportivo multicapa con acabado texturizado antideslizante y de alta resistencia, así como la renovación de la señalización de las pistas conforme a las dimensiones y criterios establecidos por las normas federativas de cada disciplina deportiva. Además, en el CEIP Arquitecto Leoz se instalará una malla de protección para detener los balones en la zona que linda con la avenida José Gil Sánchez, según ha explicado el Ayuntamiento.