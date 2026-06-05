Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) resalta la recuperación "en tiempo récord" de la playa de Camposoto tras borrascas

Playa de Camposoto en San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha resaltado la recuperación "en tiempo récord" de la playa de Camposoto, que sufrió importantes daños tras las borrascas de enero y febrero, y que ahora ha recuperado sus servicios de luz, agua, saneamiento, arena y accesos con nuevas pasarelas, instalaciones renovadas y una puesta a punto integral.

Hace apenas tres meses el estado de la playa generaba "una enorme preocupación" debido a la desaparición de importantes superficies de arena, los daños en las canalizaciones, la pérdida de infraestructuras y las dificultades para garantizar los servicios habituales de la temporada estival, ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

Ante este escenario, se activaron todas las gestiones necesarias con las distintas administraciones competentes para coordinar actuaciones, agilizar autorizaciones y poner en marcha los procedimientos administrativos y contratos que permitieran intervenir "con la máxima rapidez posible". Todo ello con el fin de recuperar la playa "con todas las garantías" y llegar al verano ofreciendo a la ciudadanía y a los visitantes una playa "plenamente operativa, segura y en las mejores condiciones posibles".

Los temporales afectaron a numerosas playas andaluzas, dejando accesos destruidos, caños completamente cegados por la arena, daños en instalaciones, afecciones en conexiones de suministros y un importante desplazamiento de sedimentos que requerían actuaciones coordinadas y soluciones eficaces.

El trabajo desarrollado durante los últimos meses en San Fernando ha permitido transformar aquella situación inicial y encarar el verano con una playa prácticamente recuperada. De hecho, ya se han iniciado el montaje de las nuevas pasarelas y permitirá que en apenas unos días la totalidad de los servicios previstos para la temporada estén plenamente operativos.

Las pasarelas están diseñadas con materiales más actuales y una mayor calidad constructiva, y se colocarán en todos los accesos de la playa, aportando un estética distinta y diferenciadora de otras playas.

El concejal de Playas en San Ferrnando, Javier Navarro, ha destacado "el enorme esfuerzo técnico, humano y administrativo" realizado para alcanzar este objetivo "en tiempo récord", explicando que la recuperación de Camposoto ha requerido la tramitación de procedimientos administrativos, la coordinación entre distintas administraciones y el cumplimiento de toda la normativa ambiental que regula un espacio natural "de extraordinario valor ecológico".

A ello se suma la reposición de servicios e infraestructuras fundamentales para el funcionamiento de la playa, incluyendo canalizaciones, pasarelas, módulos de servicios, instalaciones auxiliares y la adecuación de los accesos.

También se ha actuado sobre el caño que había quedado completamente cegado por la acumulación de arena tras los temporales, permitiendo recuperar su funcionalidad y mejorando las condiciones del entorno.

Como se ha indicado, se está avanzando en los procedimientos para la instalación y funcionamiento de los chiringuitos, garantizando que la oferta de servicios esté "plenamente disponible" durante la temporada alta.

Navarro ha destacado el trabajo realizado durante estos meses para lograr que la playa llegue en condiciones de pleno funcionamiento a la temporada estival, afirmando que "el mérito radica en haber conseguido recuperar una playa que hace apenas unos meses presentaba importantes daños y numerosas incertidumbres respecto a su puesta en marcha para el verano".

Es por eso que ha agradecido "el esfuerzo" que están realizando por los servicios municipales, personal técnico, operarios, empresas y administraciones implicadas en el proceso, así como "la paciencia y comprensión" demostrada por la ciudadanía durante todo el periodo de trabajos.

Otra parte importante de esta recuperación está siendo la actuación que desarrolla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que está ejecutando una importante regeneración del litoral mediante la aportación de 200.000 metros cúbicos de arena.

Esta actuación supone una inversión de 1,6 millones de euros por parte del Gobierno de España y permitirá recuperar gran parte de la superficie arenosa perdida durante los temporales, reforzando además la capacidad de resistencia de la playa frente a futuros episodios meteorológicos adversos.

UNA IMAGEN RENOVADA

Por otro lado, el Ayuntamiento ha resaltado como una de las grandes novedades de esta temporada el que la playa de Camposoto estrene una renovada identidad visual que "moderniza su imagen y refuerza su atractivo".

Las personas que están pasando ya por la zona podrán ver cómo se han instalados los módulos de los servicios de playa con unos colores que "no solo dan un atractivo visual, sino que identifica cada acceso con colores basados en tonos pastel". Así, cada acceso cuenta con una tonalidad diferenciada, creando una imagen "más moderna, reconocible y atractiva" para los usuarios.

La renovación visual también se extiende a las torretas de vigilancia, la señalética, la numeración de los accesos y las banderolas distribuidas por el entorno de la playa, generando una imagen unificada y contemporánea que busca reforzar el posicionamiento de Camposoto como uno de los espacios "más fotografiados y reconocibles de la costa andaluza".