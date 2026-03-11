El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) señala que las obras de la avenida Pery Junquera entra en su recta final

Patricia Cavada en las obras de la avenida Pery Junquera. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que "sigue dando pasos firmes en su estrategia de transformación urbana y mejora" de la movilidad con la ejecución de la segunda fase del desdoble de la avenida Pery Junquera, que "avanza a buen ritmo" y entra en su recta final, con una inversión cercana a los 1,8 millones de euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

En una nota, ha señalado que una vez finalizadas las obras, lo cual está previsto en el plazo de tres meses según la previsión de la dirección de obra, permitirá aumentar la capacidad de esta vía estratégica clave para la entrada y salida de la ciudad y para mejorar la conexión con áreas fundamentales como el entorno comercial de Bahía Sur.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha visitado el estado de los trabajos acompañada por los concejales de Movilidad y Participación Ciudadana, José Luis Cordero y Javier Navarro, así como por representantes del movimiento vecinal de la ciudad, entre ellos de la Federación Isla de León y de asociaciones de la zona como El Molino, Barriada Andalucía, o Residencial Isla de León.

Durante la visita, la alcaldesa ha subrayado el avance de una obra especialmente compleja por su ubicación en una vía fundamental para la movilidad urbana. "El éxito de esta actuación está siendo poder transformar una vía tan importante de la ciudad sin que el tráfico se haya visto apenas alterado gracias a la planificación de los trabajos estamos interviniendo en una arteria clave sin generar grandes afecciones en la circulación", ha explicado Cavada.

En este sentido, ha señalado que la prioridad del Ayuntamiento ha sido compatibilizar la ejecución de los trabajos con el funcionamiento cotidiano de la ciudad. "Intervenimos sobre una vía principal de San Fernando y por ello se han tomado todas las medidas necesarias para minimizar el impacto sobre la circulación durante el desarrollo de las obras".

Las obras se desarrollan en el tramo comprendido entre la avenida Al Ándalus, en la zona del Instituto de Las Salinas, y las inmediaciones del puente de acceso al centro comercial Bahía Sur, a la altura de la calle Maldonado.

La fase, que actualmente se encuentra en su recta final, se centra especialmente en la zona baja de la barriada Andalucía, donde se está llevando a cabo una de las actuaciones más relevantes del proyecto. En este punto se está realizando una reurbanización completa del entorno, con la reorganización del espacio viario y del aparcamiento, así como la ampliación de acerados y la mejora de la ordenación del tráfico.

Además, se plantará en esta zona más de una veintena de árboles para crear una pantalla verde y el proyecto contempla la ampliación de la calzada de dos a cuatro carriles --dos por cada sentido--, siguiendo el mismo modelo que ya se aplicó en la primera fase de la actuación. Asimismo, se está llevando a cabo una repavimentación integral tanto del asfaltado como de los acerados, mejorando las condiciones de circulación y accesibilidad para peatones.

Además de la ampliación de la vía, la actuación contempla una renovación integral de las infraestructuras urbanas, entre las que se incluye la mejora de las canalizaciones de abastecimiento, la modernización de la red de pluviales y la reordenación del tráfico con el objetivo de incrementar la seguridad y la comodidad en el tránsito.

La alcaldesa ha recordado que la intención es completar el desdoble de toda la avenida hasta llegar a la rotonda de acceso a la zona de la Casería, lo que permitirá culminar el anillo de circunvalación de la ciudad. "Seguiremos actuando para completar esta infraestructura clave que forma parte de nuestra estrategia para reestructurar las principales vías de San Fernando", ha explicado Cavada.