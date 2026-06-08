Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) triplica las plazas del campamento de verano gratuito para favorecer conciliación

Archivo - Ayuntamiento de San Fernando en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha vuelto a poner en marcha el campamento de verano para menores, una iniciativa gratuita destinada a favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral durante el periodo vacacional de verano, comenzado el próximo 29 de junio, y que este año ha triplicado las plazas disponibles.

El programa, que se desarrolla en el marco del Plan Corresponsables y cuenta con una inversión de 104.000 euros, está dirigido a menores empadronados en San Fernando con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Tendrán preferencia como hasta ahora los niños y niñas en situaciones más vulnerables y se reservará un porcentaje para niños y niñas con necesidades educativas especiales.

El servicio se prestará de lunes a viernes, en horario de 9,00 horas a 14,00 horas, ofreciendo un entorno "seguro, educativo y lúdico" para los participantes.

Como novedad este año, el campamento estará abierto a toda la ciudadanía. En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, la adjudicación se realizará atendiendo principalmente a las necesidades de conciliación de las familias, así como a criterios relacionados con la renta.

También como novedad, se distribuirán en dos zonas de la ciudad, desarrollándose en el CEIP Almirante Laulhé para la zona norte, y en el CEIP Raimundo Rivero para la zona sur.

La concejala de Bienestar Social, Isa Blanco, ha destacado que esta iniciativa nace "con una clara vocación de apoyo a la conciliación familiar y laboral" durante el verano, ya que los padres "continúan trabajando" y con esto se garantiza que sus hijos dispongan de "un espacio seguro" donde permanecer mientras desarrollan actividades educativas, culturales y de ocio.

A lo largo del verano, los menores participantes podrán disfrutar de una amplia programación de actividades deportivas, culturales, educativas, recreativas y de ocio y tiempo libre, adaptadas a las distintas edades. Entre las propuestas previstas se incluyen excursiones al Parque Multiaventura y Rocódromo, sesiones de cine, rutas en patín todoterreno y otras actividades orientadas a fomentar la convivencia, la participación activa y el desarrollo personal en un entorno enriquecedor.

Las familias interesadas deberán cumplimentar y presentar el formulario de inscripción vía presencial, rellenando el formulario y entregando en el centro educativo, o vía telemática en la página web sanfernando.es.

Además de ofrecer una alternativa de ocio saludable durante el periodo estival, el programa pone el foco en el desarrollo de las habilidades sociales de los menores. A través de las actividades planificadas se trabajarán competencias sociales básicas y complejas, favoreciendo el proceso de socialización y promoviendo valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la igualdad y los principios democráticos de convivencia.

La perspectiva de igualdad de género también estará presente de forma transversal en todas las actuaciones, fomentando creencias, actitudes y conductas basadas en los principios de equidad y respeto, con el objetivo de promover relaciones igualitarias y equilibradas entre niños y niñas, ha indicado el Ayuntamiento.

La empresa encargada de prestar el servicio será Cauce Natura, una entidad con experiencia en el desarrollo de programas educativos vinculados al conocimiento del patrimonio ambiental y cultural de los Parques Naturales de Cádiz. Su metodología se basa en el aprendizaje a través de la experiencia y el descubrimiento, promoviendo la participación activa de los menores y su implicación directa en las actividades propuestas.