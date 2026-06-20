Ayuntamiento de San Fernando destaca la nueva promoción de 216 viviendas protegidas: "Hay una hoja de ruta"

Archivo - La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

CÁDIZ 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) continúa avanzando en el objetivo de "incrementar la oferta de vivienda pública en la ciudad" y facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible para la ciudadanía, con una nueva promoción de 216 viviendas protegidas públicas.

Tras el reciente anuncio de la licitación del contrato de construcción de la promoción de 132 viviendas protegidas del Residencial La Marina, cuyo plazo de presentación de ofertas concluye el este lunes y mientras se rematan las obras de las 81 viviendas públicas en alquiler en Ronda del Estero, el gobierno municipal continúa "paso a paso avanzado ahora una nueva promoción de 216 viviendas en régimen de venta que se desarrollará también en esta zona de la ciudad", según ha señalado en una nota.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ya había avanzado semanas atrás que el ayuntamiento y la empresa municipal Hemsa estaban trabajando en una nueva actuación residencial de gran envergadura.

Ahora, ese proyecto da un nuevo paso administrativo con una próxima propuesta para dotar de financiación la contratación de los servicios de redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra del denominado Residencial Hércules, una actuación que contará con una inversión de unos 550.000 euros y que se encadena al paso previo que ha sido la elaboración del proyecto básico concluido hace apenas unas semanas.

Este trámite permitirá realizar el proyecto de ejecución de una promoción que supondrá un importante impulso a la política municipal de vivienda y que situará a San Fernando muy cerca del objetivo marcado por el equipo de gobierno de promover alrededor de 500 viviendas protegidas.

Según la nota, hay que sumar, además de las ya entregadas que fueron 15 viviendas en la calle Alsedo, la compra de viviendas ya construidas para emergencias habitacionales, las81 viviendas en alquiler de Ronda del Estero, actualmente en fase de adjudicación; una promoción de 132 viviendas protegidas en venta, nombrado como Residencial de la Marina; las citadas, y de las que se están dando los últimos avances, 216 viviendas también en la zona de Ronda del Estero, y 71 viviendas asequibles promovidas en colaboración con el Gobierno de España a través de Casa 47 (antiguo Sepes) en una parcela de la calle Real, en los antiguos suelos de Defensa, cuyo proyecto de urbanización ya ha sido licitado.

"La evolución de las distintas promociones impulsadas por el ayuntamiento pone de manifiesto que la política municipal de vivienda responde a una planificación pensada y a una hoja de ruta perfectamente definida", según la nota, donde se ha apuntado que, "lejos de actuaciones aisladas, cada proyecto se desarrolla de forma coordinada para que las distintas fases se vayan solapando en el tiempo".

Mientras unas promociones ya han sido entregadas o adquiridas para atender necesidades habitacionales, otras se encuentran en fase de adjudicación, construcción o licitación, y nuevas actuaciones continúan avanzando en la redacción de proyectos y dirección de obra.

Según el ayuntamiento, esta secuencia permite mantener "un ritmo constante de generación de vivienda pública, optimizar los recursos disponibles y avanzar hacia el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible para en nuestra ciudad".

Por tanto, la nueva promoción evidencia "la apuesta municipal por incrementar la oferta de vivienda asequible en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias, especialmente de los jóvenes que desean emanciparse y de aquellas personas que encuentran dificultades para acceder al mercado", según se indica en la nota.

La alcaldesa ha defendido en numerosas ocasiones "la necesidad de que las administraciones públicas intervengan de forma decidida para ampliar la oferta de vivienda protegida y generar nuevas oportunidades de acceso a la vivienda para la ciudadanía", y ha destacado el papel que viene desempeñando Hemsa "como instrumento fundamental para impulsar promociones residenciales que contribuyan a responder a una demanda social creciente".

Junto a la ampliación del parque público de vivienda, el Ayuntamiento y Hemsa continúan trabajando en nuevas medidas destinadas a favorecer la estabilidad económica de las familias que ya residen en viviendas municipales.

En este contexto, Hemsa propondrá al próximo consejo de administración la aplicación del Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) a la totalidad de las viviendas municipales en régimen de alquiler gestionadas por la empresa pública.

Actualmente, las viviendas gestionadas por Hemsa se encuentran sometidas a distintos sistemas de actualización de rentas en función de la fecha en que fueron formalizados los contratos, una situación que "provoca que familias con circunstancias similares puedan afrontar incrementos diferentes en sus alquileres únicamente por la fecha en la que suscribieron el contrato", según la nota.

Por ello, la propuesta que se elevará al consejo de administración persigue unificar criterios y aplicar un mismo sistema de actualización para todas las viviendas municipales en alquiler, garantizando un tratamiento más homogéneo y equitativo para el conjunto de los arrendatarios. Aunque la normativa vigente no obliga a extender este índice a la totalidad de los contratos, el Ayuntamiento de San Fernando y Hemsa han decidido "dar un paso más y aplicar el sistema de actualización más favorable para los residentes en viviendas municipales de alquiler".