El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) concederá ayudas de 600 euros para sacarse el carné de conducir

Archivo - El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, en el Ayuntamiento, - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha anunciado que concederá ayudas de 600 euros para la obtención del carné de conducir, para lo cual habrá que acreditar estar o haber estado matriculado en una autoescuela desde el 1 de enero de 2025, así como llevar un mínimo de dos años empadronado en el municipio. El plazo de solicitud comienza este sábado y finaliza el 12 de enero de 2026.

Según ha explicado en una nota, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz ha publicado este viernes la Resolución de Alcaldía con las bases de las ayudas que el Ayuntamiento de San Roque concederá por importe de 600 euros a las personas empadronadas en el municipio que se hayan sacado el carné de conducir en 2025 o estén en ello. Las solicitudes se podrán presentar en la Casa Consistorial y en alcaldías de barrio hasta el 12 de enero de 2026.

Las ayudas cubrirán los gastos referidos a matrícula de la autoescuela, clases teóricas y prácticas, gastos de gestión, certificado médico y tasas de la Dirección General de Tráfico. En cuanto a la documentación requerida, habrá que rellenar un modelo de solicitud colgado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. También deberán presentar copia del DNI, del carné de conducir (o de la matrícula de la autoescuela si aún no se ha obtenido) y un certificado con el número de la cuenta bancaria donde el Ayuntamiento pueda hacer el ingreso de la ayuda.

"Hacemos realidad una promesa electoral que nos demandaba la población sanroqueña, principalmente los más jóvenes. Ahora ellos y sus familias tendrán el apoyo municipal a la hora de obtener un documento clave para la independencia personal y laboral", ha afirmado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix.

Asimismo, ha animado a presentar la solicitud a todas las personas interesadas. "Somos conscientes de que sacarse el carné de conducir supone un importante esfuerzo económico y queremos estar al lado de las familias en estos momentos", ha concluido.