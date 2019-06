Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) dice que el humo "no es tóxico" pero Bomberos recomienda cerrar las ventanas

Publicado 25/06/2019 17:35:40 CET

SAN ROQUE (CÁDIZ), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha asegurado que la nube producida por el humo que se puede ver en toda la comarca producida por el incendio existente en la fábrica Indorama "no es tóxica, pero dado que el producto es altamente inflamable y de muy compleja extinción, hasta que prácticamente no se consuma se prevén llamas y humos muy llamativos durante horas". No obstante, ha señalado que desde Bomberos recomienda que se cierren las ventanas.

Según ha indicado en una nota, el fuego ha afectado a una nave de almacenamiento de productos en polvo PTA, "lo que ha generado una gran humadera visible de toda la comarca". Asimismo, ha explicado que los trabajos se centran en la actualidad en intentar que el fuego no se propague a otras naves de almacenamiento cercana.

"Desde el operativo contra incendios se informa de que no hay peligro tóxico, aunque sí se están produciendo emisión de partículas a la atmósfera", ha señalado el Ayuntamiento de San Roque, que ha indicado también que se está procediendo al control de tráfico en la zona y ha rogado a la población que evite desplazamientos por la A7, así como "que no se genere alarmismo en las redes sociales.