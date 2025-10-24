El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) presenta el Plan Municipal de Vivienda 2030 para crecer "de manera correcta"

SAN ROQUE (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix, ha presentado los objetivos del Plan Municipal de Vivienda y Suelo San Roque 2025-2030, que contempla la construcción de al menos 300 viviendas y cuenta con el fin de crecer en población hasta superar los 50.000 habitantes en 2050, pero "de manera correcta", "haciéndolo bien", con promociones a precios asequibles y distribuidas por todo el municipio de manera equilibrada.

En una nota, el alcalde ha exigido también a la Junta de Andalucía que edifique las 177 VPO previstas en Huerta Varela, y ha vuelto a reclamar "responsabilidad social" a las constructoras para llevar a cabo promociones en San Roque Ciudad y barriadas.

Según ha explicado Ruiz Boix, una vez que en los anteriores mandatos desde el Ayuntamiento se ha fomentado el crecimiento económico y se han abordado "con buenos resultados" los problemas existentes en materia de empleo, servicios sociales, infraestructuras y equipamientos, "toca ahora centrarse en la principal carencia del municipio, la falta de vivienda asequible".

El alcalde ha señalado que ya se habían dado pasos en ese sentido, como las 16 viviendas en régimen de alquiler de Camino del Almendral, así como las dos recientes promociones de Emroque, que ya se están escriturando, y otras 6 viviendas en la calle Las Gardenias de Taraguilla.

Ruiz Boix ha explicado que el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de San Roque 2025/2030 que prevé la construcción "de más de 300 viviendas de interés público, a precios asequibles". En este sentido, ha señalado que algunas promociones serán en régimen de compraventa, a las que puedan acceder familias con empleo pero sin posibilidad de asumir los actuales precios del mercado, pero también otras en régimen de alquiler, destinadas a familias "con más dificultades a la hora de obtener una hipoteca".

Así, ha indicado que en San Roque Ciudad, además de las seis viviendas de alquiler para jóvenes en construcción "de la mano de Provisa" en el Edificio Bertucci, se contemplan otras 45 en régimen de compraventa en una parcela municipal situada en Huerta Varela, un proyecto en licitación que el alcalde espera que sea una realidad en 2027. También hay previstas otras 30 viviendas en la zona del Diego Salinas, así como 58 más fruto del desarrollo de la zona de El Chorro, éstas últimas tanto de alquiler como de compraventa. La suma de todas ellas sería de 139 viviendas, según ha añadido.

Por su parte, en la zona de Bahía se recogen un total de 42, de las que 30 se situarían en Huerta Carrasco, en la barriada de Puente Mayorga, y las otras 12 en la calle Benalife, de Campamento. En cuanto a la Estación, Taraguilla y Miraflores, el número total sería de 78, de ellas, el grueso, un total de 50 viviendas, se llevarán a cabo gracias a la obtención de los fondos europeos EDIL para la rehabilitación de la antigua fábrica de Argenpunt, en Estación de San Roque.

Finalmente, en el Valle del Guadiaro se recogen un total de 48 viviendas, como son las diez que ya se están escriturando en el Edificio Juan Roca de Guadiaro, otras 14 más previstas en la misma parcela municipal de la Avenida Profesor Enrique Tierno Galván, 20 más que se incluyen en el estudio de detalle en desarrollo para la zona cercana al Municipal La Unión y otras cuatro previstas en San Enrique.

Ruiz Boix ha recordado que en la actualidad hay más de 700 personas apuntadas en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas y ha considerado que esta demanda se podría cubrir totalmente si a estas 300 unidades previstas por el Ayuntamiento se les sumaran las 177 de dos promociones gestionadas por la Junta de Andalucía en sendas parcelas de San Roque Ciudad.