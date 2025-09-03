El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) reabre al público el día 10 la Colección Ortega Brú del Museo Municipal

SAN ROQUE (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha anunciado que tras varios meses de trabajo el día 10 se reabrirá al público la Colección Ortega Brú del Museo Municipal de San Roque, situada en el Palacio de los Gobernadores, con la principal novedad del relieve que el artista sanroqueño talló para la capilla de San Felipe Neri.

En una nota, la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ana Ruiz, ha recordado que en estos días se celebra el aniversario del nacimiento del artista sanroqueño, nacido el 16 de septiembre de 1916. Asimismo, ha explicado que "se ha trabajado durante meses para adecuar la colección a estándares expositivos más contemporáneos".

Así, además de la renovación de la panelería, en las salas del museo se podrán encontrar algunas obras nunca antes expuestas que se conservaban en almacén y que ahora se muestran al público. "Tanto en la sala de imaginería como en la de vanguardias se podrán ver interesantes creaciones poco conocidas", ha afirmado.

Asimismo, Ana Ruiz ha destacado que "la obra más relevante y que más tiempo ha llevado ha sido la inclusión dentro de la colección del relieve que Luis Ortega Brú talló para la capilla-mausoleo de San Felipe Neri". Una obra que realizó en torno a 1958-1960 y que estaba destinada a un exterior.

"Tras el derribo de la capilla-mausoleo se fueron barajando distintas ubicaciones para esta pieza y finalmente hemos aprovechado esta remodelación para recuperarla colocándola en diálogo con las obras conservadas en el Museo Municipal y ampliar la imagen y el conocimiento que se tiene de la obra de Luis Ortega Brú, haciéndola accesible al público general que visita el Museo", ha explicado la teniente de alcalde de Cultura.

El Ayuntamiento ha recordado que Museo Municipal Sección Luis Ortega Bru es una seña de identidad más de San Roque desde que fuera inaugurado en mayo de 2001, y su creación fue posible gracias al desaparecido Manuel González, que donó la totalidad de las casi 200 obras, actualmente propiedad municipal, y que durante años estuvieron almacenadas en una nave industrial de la localidad madrileña de Vicálvaro. González fue el mecenas del artista desde 1970 a 1978 y falleció en septiembre de 2002.

Una de las obras más importantes de este museo es 'La Piedad', realizada en madera policromada y restaurada por el hijo del artista, Luis Ángel Ortega León. 'La Resurrección' es otra obra original que se expone en una de las salas, compuesta por cinco figuras representando la escena de la resurrección de Cristo. Su realización es en madera de cedro y el artista no llegó a realizar el policromado.