El Ayuntamiento de Sanlúcar (Cádiz) anuncia 100.000 euros en ayudas para los agricultores afectados por el granizo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Víctor Mora, se ha reunido este lunes con una representación de los agricultores de Los Llanos, Bonanza y Veta la Serrana y de la cooperativa Frusana, a los que ha anunciado que el Gobierno local va a proponer en el próximo pleno destinar una partida de 100.000 euros de ayudas municipales para ayudar a los agricultores a paliar los daños provocados por el fuerte granizo de la semana pasada.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que el pasado miércoles, el alcalde pidió a la Junta de Andalucía que agilizara las posibles ayudas que podían recibir los agricultores para reparar sus invernaderos.

"Necesitamos una ayuda rápida y directa. El otro día se planteaba declarar zona catastrófica, pero no se sabe cuáles son los requisitos, y los agricultores tienen que trabajar, día que no trabajan día que no llevan dinero a sus casas", ha manifestado Víctor Mora.

Para ayudar a estos agricultores, el Ayuntamiento va a llevar al próximo pleno una modificación presupuestaria para que, "del paquete de ayudas que tenemos, se destinen 100.000 euros para los agricultores, para reparar las estructuras", ha dicho el alcalde, que ha defendido que "no son grandes empresas" sino "pequeñas familias que tiene pequeños cultivos y que viven día a día y que lo están pasando mal".

Por eso, ha expresado que "no podemos estar esperando a que se declare o no zona catastrófica, ya que hasta los informes de daños lo están pagando los propios agricultores". El alcalde ha confiado en poder contar en el próximo pleno con el apoyo de todos los grupos, ya que todos, ha señalado, "se han mostrado a favor de que se busque ayudas a los agricultores".