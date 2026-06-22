Ayuntamiento de Vejer (Cádiz) cerrará establecimientos de El Palmar que incumplan reiteradamente las normas

Vista de la playa del Palmar en Vejer de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE VEJER

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz), Antonio González, ha anunciado que el Ayuntamiento prevé el cierre en la zona de la playa de El Palmar de aquellos establecimientos que incumplan de forma reiterada las normas de convivencia establecidas.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado de que este fin de semana se ha desarrollado un importante operativo conjunto en el frente litoral, con la participación de la Guardia Civil y Policía Local, que ha desembocado en diversas actas por presuntas infracciones relacionadas con la falta de licencias de aperturas, música en exceso, así como más de una veintena de denuncias vinculadas al consumo o tenencia de sustancias estupefacientes.

"Música en directo sí, discotecas no. La contundencia es una herramienta que tenemos muy presente y ha llegado la hora de actuar", ha manifestado el alcalde, quien ha asegurado que no se permitirá que "el esfuerzo, las inversiones que se están realizando y las buenas iniciativas que se impulsan en El Palmar se vean perjudicadas por los intereses de unos pocos".

Desde el Ayuntamiento se ha insistido en que la coordinación entre administraciones y Cuerpos de Seguridad está siendo "clave" para reforzar el control en la zona y actuar frente a aquellas situaciones que "perjudican la imagen y la convivencia en uno de los principales espacios turísticos del municipio".

En este sentido, ya trabaja junto a los departamentos competentes en la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos, que podrían derivar, en los casos de incumplimientos graves o reiterados, en el cierre de aquellos establecimientos que vulneren de forma continuada las normas de convivencia, seguridad y funcionamiento.

El alcalde de Vejer ha anunciado que ya se han iniciado los expedientes para el cierre. "No me va a temblar el pulso", ha afirmado.

Asimismo, se está estudiando nuevas medidas destinadas a combatir conductas incívicas asociadas a despedidas de soltero, especialmente aquellas que "generen situaciones ofensivas, abusivas, indecorosas o que alteren la convivencia ciudadana".

González ha defendido un modelo de ocio basado en "la convivencia, el respeto y el equilibrio entre la actividad económica, el atractivo turístico y el derecho al descanso de los vecinos y vecinas", apostando porv una playa donde haya "diversión, música en directo y turismo responsable", pero que también permita el descanso de los vecinos.

"El amor por nuestro pueblo y por nuestro litoral se demuestra respetándolo, cuidándolo y protegiéndolo", ha manifestado el alcalde de Vejer.