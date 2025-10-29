Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz), celebra un Halloween "familiar" con pasacalles, espectáculos de magia y disfraces.

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz), celebrará este viernes la noche de Halloween con un programa de actividades familiar que incluirá un concurso de disfraces, pasacalles, espectáculos de magia y un 'photocall' con su propia "alfombra negra".

Según ha explicado el gerente de Bahía Sur, Pablo Vivancos, esta agenda de ocio "se presenta a los visitantes como uno de los eventos indispensables dentro del programa de activaciones de la ciudad de San Fernando". "Como cada año, Halloween tomará las calles de La Isla y, por ello, desde Bahía Sur hemos preparado un programa de actividades únicas para disfrutar en familia".

La acción arrancará por la tarde con el 'Pasacalles del Terror'. A las 18,30 horas se congregarán personajes como Frankestein, Miércoles Addams, el popular payaso Pennywise y Jack, de Pesadilla Antes de Navidad, quienes animarán al público a "formar parte de la fiesta a través del humor, el buen ritmo y algún que otro susto".

Posteriormente, tendrá lugar un 'show' de ilusionismo, 'El ilusionista del terror', que comenzará a las 19,00 horas en la zona exterior de la terraza de La Tajería. Una vez terminado el espectáculo, a partir de las 20,00 horas, pasarán por el photocall los personajes con los que los asistentes podrán realizarse fotografías en el espacio de la 'alfombra negra de los monstruos'.

Por otro lado, tanto la marca Freakonomicon y como el propio centro comercial han animado a todos los visitantes a acudir disfrazados para participar en el concurso de cosplay de terror. Para entrar en el sorteo, será necesario sacarse una foto en el stand situado frente a Mysako y compartirla en las redes sociales mencionando a los perfiles @ccbahiasur y @freakonomishop. Al final del día el jurado premiará el 'cosplay' "más terrorífico de este año". La participación en esta actividad también dará la posibilidad de sumar puntos en la tarjeta club del centro.