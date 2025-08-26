Banderas rojas en las playas de Cádiz y seis rescates en El Puerto debido al mar de fondo

Bandera roja en una playa de El Puerto de Santa María - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

CÁDIZ 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este martes 26 de agosto ha dejado ya seis rescates en la playa de las Redes en El Puerto de Santa María y banderas rojas en buena parte del litoral de la provincia de Cádiz, provocado todo ello por el mar de fondo y las corrientes de resaca.

En redes sociales, el Ayuntamiento de El Puerto ha avisado de esta circunstancia, que se está dando en la playa del Buzo, donde se ha izado la bandera rojo por mar de fondo, una situación "muy peligrosa para los bañistas", además de en Santa Catalina.

Esta misma situación se ha repetido este martes en las playas de Conil, donde también se ha prohibido el baño debido a las corrientes, y donde ha fallecido un hombre en la Fontanilla, aunque se desconoce si se ha debido a esta circunstancia.

También las playas de Barbate están acabando esta jornada con la bandera roja por fuerte oleaje. Así, el Ayuntamiento ha señalado que "debido a la mar de fondo energética y grandes olas, permanecen cerradas al baño todas las playas de nuestro término municipal, ondeando en nuestras playas la bandera roja".

En Cádiz capital los servicios de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento de Cádiz han solicitado durante esta jornada a los bañistas que tengan precaución ante el fuerte oleaje que se registra desde por la mañana, emitiéndose mensajes de precaución por la megafonía de las playas.