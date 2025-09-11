Barbate (Cádiz) dice que el Senado estudiará las posibles compensaciones económicas por el campo militar del Retín

Archivo - Imagen del desarrollo de la exhibición militar organizada por la Armada Española y la OTAN en la Playa del Retín, a 28 de marzo de 2025 en Barbate, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina (Andalucía Por Sí), ha informado que ha recibido una comunicación oficial del Senado sobre la exigencia del Ayuntamiento a recibir "una compensación económica justa" por la servidumbre militar del campo de adiestramiento Sierra del Retín, anunciando que se remitirá esta petición a los portavoces de los grupos parlamentarios para que pueda ser valorada en el marco de la actividad legislativa y política de la Cámara Alta.

En un audio remitido a los medios, el alcalde ha valorado este paso como "un hecho de justicia histórica y justicia social", además de ser "fundamental" para que "se pongan a trabajar y a reconocer esta injusticia histórica que empezó en el año 1982, ya en el siglo pasado, con un perjuicio que ha venido ocasionando esa expropiación forzosa al municipio".

"Ya es hora de que, al igual que en otros territorios están reconociendo esas carencias y esos perjuicios, que a Barbate se le reconozca igualmente", ha afirmado Molina.

Al hilo de esto se ha apuntado que "en un contexto de incremento del presupuesto en Defensa", el municipio "no puede seguir siendo ignorado y necesita recursos que permitan mejorar los servicios públicos", así como invertir en infraestructuras y "ofrecer oportunidades de progreso a sus vecinos y vecinas".

Miguel Molina ha aseverado que esta reclamación "no es un capricho, sino una cuestión de justicia histórica", recordando que su localidad "ha soportado durante décadas las limitaciones que impone el campo del Retín", y que "ha llegado el momento de que esa carga se vea compensada con inversiones reales que mejoren la vida de nuestros vecinos y vecinas".

En este sentido, ha insistido en que es "imprescindible" que Barbate sea declarado municipio de Especial Singularidad, entendiendo que su situación "es única" y requiere "un tratamiento especial que garantice la llegada de recursos adicionales para servicios públicos, infraestructuras y oportunidades de desarrollo económico y social".

"Seguiremos defendiendo esta causa en todas las instituciones y no vamos a cejar en el empeño hasta que Barbate reciba lo que le corresponde por derecho", ha manifestado, quien ha reconocido estar "contento" por esta comunicación del Senado, aunque advirtiendo que "no bajará la guardia" a este respecto y que seguirá trabajando para "tratar de llegar a la máxima instancia y que por fin sean reconocidos estos hechos".

Desde el gobierno municipal se ha reiterado su compromiso de "seguir trabajando" para que esta reivindicación, "que es de justicia para el pueblo de Barbate", llegue a todas las instancias políticas y se traduzca en medidas concretas de compensación y de reconocimiento de la Singularidad de esta localidad gaditana.

Cabe recordar que el municipio cuenta con un 39% de su territorio de servidumbre militar debido al campo de adiestramiento de la Sierra del Retín. Es por eso que desde el Ayuntamiento se lleva reclamando "una deuda histórica acumulada" de 411 millones de euros que, según ellos, el Estado Español mantiene con Barbate.

Esta reivindicación está recogida en el Plan de Especial Singularidad que el Ayuntamiento redactó en 2024 y que ha sido presentado a diversas instituciones y dirigentes políticos, incluida la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien el alcalde entregó en mano este documento.