Los Barrios (Cádiz) cuantifica en 1,7 millones los daños provocados por los últimos temporales

Calles anegadas de agua tras el paso de la borrasca Leonardo, en la localidad gaditana de Los Barrios (Cádiz). A 4 de febrero de 2026, en Los Barrios, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) ha cuantificado en alrededor de 1,7 millones de euros los daños ocasionados por el episodio de borrascas registrado entre el 29 de enero y el 7 de febrero de 2026.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha hecho un repaso de forma detallada de las infraestructuras municipales afectadas y el coste estimado de las obras de reparación o restitución directamente relacionadas con los temporales, como ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

En ese sentido, Alconchel ha hecho hincapié en la zona del parque empresarial de Palmones, donde "todavía seguimos sufriendo esa acumulación de camiones" motivado por el cierre que se produjo del Puerto de Algeciras durante los temporales, y que les afecta "por la presencia todavía de estos camiones".

Según ha apuntado, se han registrado 57 incidencias en el parque empresarial de Palmones tras el informe de la Policía Local, con picos de "hasta 710 camiones" en el polígono. "Ha sido una barbaridad los camiones que hemos tenido que asumir y los deterioros como elementos urbanos destrozados, hundimientos en la calzada, aceras, señales tumbadas", ha lamentado el alcalde, que ha señalado que a estos desperfectos falta aún el informe de la limpieza, que pueden llegar a "los 100.000 euros de coste" para el Ayuntamiento.

La Policía Local, según ha apuntado, sigue interviniendo de forma preventiva en el polígono porque hay que velar por la seguridad al ser una zona comercial y de ocio, y ya que la presencia actual de camiones puede llevar a provocar algún accidente.

El Ayuntamiento ya está acometiendo arreglos en el municipio tras las borrascas como el arreglo del muro del colegio Luis Lamadrid, que tiene un coste de 500.000 euros y que están acometiendo "a pulmón".

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran los daños en centros educativos, como el citado muro, o los muros del CEIP San Isidro, con 77.566,47 euros, y del CEIP Los Cortijillos, valorados en 14.459,50 euros, además de talas y otras intervenciones en instalaciones escolares.

También se han registrado daños significativos en infraestructuras viarias, como la reposición del firme asfáltico, que supone la partida más elevada con 553.439,13 euros, así como actuaciones en viales y acerados del polígono industrial, con un coste de 80.000 euros, en carriles de los montes por 40.000 euros y en el talud de la carretera de acceso al municipio por 60.500 euros.

El temporal provocó además desperfectos en el alumbrado público, cuyo arreglo asciende a 22.500 euros, en torres de iluminación, con 11.325,60 euros de gasto, en señalización vertical, por 14.633,03 euros, en cubiertas de varios edificios municipales, por 44.182,71 euros, y en actuaciones de choque para retirada de residuos, por valor de 29.426,32 euros.

También Alconchel ha añadido una serie de gastos en jardinería que no están cuantificados "por ahora". Sobre esto, ha indicado que se cayeron "más de 70 árboles en todo el municipio", con el deterioro además de alcorques, que habrá que renovar, además de plantar nuevos árboles.

Desde el Consistorio se ha subrayado que esta valoración económica permitirá continuar con la tramitación administrativa correspondiente para optar a las ayudas previstas por el Gobierno de España para paliar los efectos de fenómenos meteorológicos adversos.

Alconchel también defendido que con esto "demostramos que somos un municipio eficiente a la hora de afrontar este tipo de adversidades meteorológicas", con mecanismos propios y con una coordinación entre administraciones que "ha sido clave", como la Junta de Andalucía, el 112, el Gobierno de España, la UME y el personal del Ayuntamiento.