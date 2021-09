Bendodo asegura que Moreno no tendrá "inconveniente" en reunirse con Espadas sobre el Presupuesto

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no tendrá "inconveniente" alguno en reunirse con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, para hablar sobre los Presupuestos de la comunidad para 2022.

En declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), Bendodo se ha pronunciado así después de que Espadas haya confiado este lunes en que se produzca la reunión que ha solicitado por carta al presidente de la Junta para "iniciar el marco de negociación" del Presupuesto autonómico de 2022.

De hecho, Bendodo ha recordado que cuando Espadas fue nombrado nuevo dirigente del PSOE-A, de las primeras cosas que hizo fue solicitar una reunión con Moreno, quien tardó tan sólo una semana en recibirlo. En cambio, según ha apuntado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tardó 888 días en recibir" al presidente de la Junta.

Según el consejero, Moreno se ha reunido antes de las vacaciones estivales tanto con el nuevo líder de la oposición como con los portavoces parlamentarios y se seguirá viendo con ellos cuando "haga falta". Ha recalcado que el presidente no tendrá inconveniente en reunirse con el dirigente de otro partido cada vez que se le pida una cita, porque ha demostrado "no sólo capacidad de diálogo, sino también de consenso".

Así, ha señalado que los tres presupuestos andaluces que ha sacado adelante el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos han contado con aportaciones de todos los grupos políticos, no sólo de los dos partidos del Ejecutivo, sino también de PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, que hicieron sus aportaciones y algunas de ellas se aceptaron.

"El presidente no va a tener nunca ningún inconveniente en recibir a nadie", según ha insistido el consejero de la Presidencia, quien, no obstante, ha recordado que, en cualquier caso, hay que seguir "el procedimiento" y es que los debates y mesas de diálogo sobre el presupuesto se producen en sede parlamentaria, donde Espadas no cuenta con escaño.

En la Cámara, según ha apuntado, hay un Grupo Parlamentario Socialista con el que el presidente y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, no tendrán inconveniente en reunirse para hablar de las próximas cuentas autonómicas. No obstante, ha insistido en que el presidente nunca tendrá inconveniente en reunirse con quien le solicite un encuentro, como es el caso de Espadas.