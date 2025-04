Blanco dice que la reducción de la jornada laboral es "una imposición regulatoria" con un "yo invito y tú pagas"

CÁDIZ 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha explicado que "normalmente la reducción de la jornada laboral es producto de una subida de la productividad" donde cuando ocurre esto, las empresas hablan con sus trabajadores y deciden o subir salario o bajar la jornada, mientras que la reducción que pretende aprobar el Gobierno es "una imposición regulatoria". "Es un yo invito y tú pagas, yo legislo como Estado, pero las pymes y los autónomos son los que van a pagar", ha añadido.

En una intervención realizada en los Desayunos Empresariales 'La Mirada Económica' de La Voz de Cádiz, Blanco ha explicado que en teoría la reducción de jornada laboral es producto de una subida de la productividad, "en una ratio de un incremento del 10% de la productividad, una bajada del 3% de la jornada".

En este sentido, ha indicado que cuando ocurre esa situación las empresas pueden subir el salario o rebajar la jornada, "por eso las grandes empresas de España tienen convenios colectivos que están muy por debajo o rozando las 37 horas y media, que es lo que quiere hacer ahora el Gobierno de España".

No obstante, Blanco ha advertido de que "lo que hacen ahora es una imposición regulatoria en la que no se incrementa la productividad, porque la productividad ha bajado un 2,7% desde el 2018, cuando en el resto de Europa se ha incrementado un 4,2%". "No solo no sube la productividad, sino que tampoco se rebajan los salarios y hay una imposición", ha argumentado.

Según la consejera de Empleo, esto supone "un shock de oferta negativo, las empresas van a cambiar trabajo por capital y se van a ir a los sectores productivos que sean más rentables". Así, ha señalado que "eso va a suponer una bajada del PIB de siete décimas en los próximos dos años, una bajada del número de empleo de ocho décimas en los próximos dos años y un incremento de la tasa de desempleo de ocho décimas en los próximos dos años".

La consejera ha manifestado que "supone además una subida encubierta del 6-7% del salario, porque si tú trabajas igual por el mismo salario no pasa nada, pero si trabajas menos con el mismo salario es una subida encubierta".

Para Rocío Blanco, "todo eso hace un cóctel que es difícil de digerir", porque, según ha argumentado, "si no se quiere que se rebaje el PIB hay que incrementar la productividad, ya que las horas trabajadas tienen una relación directa con el PIB, tiene que incrementarse la productividad, cosa que no está pasando porque España tiene un problema estructural de productividad que se sostiene en gran parte gracias al número de horas trabajadas, y ahora se va a romper esa línea".

Por ello, a juicio de la consejera "es un yo invito y tú pagas" y "en un Estado en el que tenemos un empleo procíclico, la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, una tasa de desempleo juvenil enorme, de parados de larga duración y las vacantes se han incrementado un 44% desde el 2019, que restan 8.000 millones de euros al PIB, lo único que se le ocurre al Gobierno es regular la jornada laboral". "Es un brindis al sol", ha concluido.