Bomberos trabajan desde la madrugada en el incendio en una fábrica conservera de Tarifa (Cádiz)

Dos bomberos actuando en el incendio en una fábrica de conservas de Tarifa (Cádiz) - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

TARIFA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Un total de 14 efectivos y seis vehículos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz de los parques de Tarifa y Algeciras están interviniendo desde las 04,30 horas de esta madrugada en el incendio registrado en una fábrica conservera de Tarifa, donde no hay daños personales.

En un comunicado, el consorcio ha señalado que el origen del fuego parece estar en un acopio de cajas de plástico vacías que estaban almacenadas dentro de una cámara frigorífica.

En estos momentos, los bomberos continúan en el lugar refrescando el interior de la cámara, a la espera de que llegue una retroexcavadora para terminar de remover el material afectado y finalizar con las tareas de extinción.

Dada las horas en las que se lleva actuando, cerca de diez horas, desde el Consorcio se está relevando al personal actuante para que cuenten con descansos. Además, se ha detallado que hasta el momento se han empleado unos 40.000 litros de agua y alguna petaca de espumógeno.