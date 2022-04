Bruno García (PP) dice que el objetivo electoral es "ir a por todas para gobernar para todos" en Cádiz

CÁDIZ, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP en Cádiz, Bruno García, ha afirmado que el objetivo del partido de cara a las próximas elecciones municipales, para la que lleva un tiempo preparándose celebrando congresos locales, es "gobernar para todos los gaditanos". "Vamos a ir a por todas en todos los rincones de la provincia porque queremos hacerlo bien como lo está haciendo Juanma Moreno", ha añadido.

En este sentido, en una entrevista a Europa Press, Bruno García ha puesto como ejemplo "el modelo de Juanma Moreno, que es el modelo de una buena gestión, social y de interés por las personas, como ha demostrado en la sanidad, la educación y la política social". "Es lo que queremos hacer en todos los municipios", ha afirmado.

No obstante, ante de la cita municipal el partido se debe enfrentar a unas elecciones regionales para las cuales, según el presidente provincial, "el PP está absolutamente preparado para seguir al frente del Gobierno andaluz y seguir cambiando la provincia con un presidente que no ha dejado en ningún momento de hacer lo que tenía que hacer y que ha gobernado para todos y no como otros partido que solo lo hacen mirando a sus electores desde una visión sectaria".

"Ha cumplido un primer año cambiando las inercias del PSOE y luego afrontando una pandemia como lo ha hecho. Y ahora se está viendo los frutos en datos, que son todos muy mejorados a los que tenían los gobiernos anteriores", ha concluido.