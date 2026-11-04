El buque oceanográfico Odón de Buen inicia desde Cádiz su primera campaña de investigación antártica española

La secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), Eva Ortega, en una visita al buque oceanográfico Odón de Buen del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en el puerto de Cádiz. - MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega, ha visitado el buque oceanográfico Odón de Buen del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que sale este miércoles desde el puerto de Cádiz rumbo hacia la Antártida en su primera campaña de investigación antártica española, tras superar con éxito las pruebas realizadas durante 2025.

Según ha indicado el Ministerio en una nota, la investigación polar resulta "fundamental" para comprender procesos que afectan al conjunto del planeta, desde la evolución del clima y los océanos hasta los cambios en los ecosistemas y la dinámica del hielo.

Además, este año se celebra la XL Campaña de Investigación Antártica, que permitirá continuar y ampliar la investigación española en el continente antártico.

Eva Ortega ha agradecido el trabajo de todas las personas e instituciones que hacen posible esta misión y ha destacado que "España sigue contribuyendo al conocimiento de un territorio fundamental para comprender el futuro de nuestro planeta".

El Odón de Buen, el buque oceanográfico más moderno de la flota científica española y uno de los más avanzados del mundo, desempeñará un papel fundamental en esta campaña. Por primera vez, será el encargado de abrir las bases antárticas españolas y facilitar los movimientos de personal y el apoyo logístico a los diferentes proyectos científicos.

La campaña contará con la participación de más de 350 personas, entre ellas alrededor de 200 investigadores e investigadoras, 50 técnicos especializados y 100 tripulantes.

Se desarrollarán actividades vinculadas a cerca de 30 proyectos de investigación y comunicación científica, incluyendo proyectos nacionales financiados por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y colaboraciones de programas antárticos de distintos países.

Esta campaña coincide con el 40 aniversario de la primera expedición antártica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del establecimiento del primer campamento español permanente en la Antártida, en la isla Livingston, el 27 de diciembre de 1986.

Durante la visita, Ortega ha estado acompañada de la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, y del vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Closa.

CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE ODÓN DE BUEN

Con una eslora de 84,3 metros y 17,8 metros de manga, es el mayor buque de investigación oceanográfica de España. Equipado con la última tecnología, es capaz de operar en cualquier océano del mundo y desplegar su equipamiento a profundidades superiores a los 6.000 metros.

El buque tendrá capacidad para albergar a 58 pasajeros, de los que 39 serán científicos y el resto tripulantes.

Cuenta con cerca de 1.000 metros cuadrados dedicados a laboratorios y espacios para el trabajo científico especializado, ofreciendo mayores capacidades, tanto operativas como científicas.

Puede operar en todos los océanos, incluidas las regiones polares, y tiene capacidad para realizar operaciones de pesca en zonas profundas por debajo de los 1.500 metros, usar sonda batimétrica multihaz de aguas profundas de alta resolución con capacidad de cubrir cualquier fondo oceánico global, y posicionar y operar con hasta dos vehículos remotos submarinos (ROV/AUV) de aguas profundas.

El Odón de Buen está diseñado para llevar a cabo una amplia gama de investigaciones científicas, desde el estudio de la biodiversidad marina hasta el monitoreo del cambio climático. Además, es un referente mundial en el uso de energía limpia.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha financiado su construcción, que ascendió a 85 millones de euros, con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).