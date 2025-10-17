Buzos de la Armada en Cádiz retiran 19 proyectiles del primer tercio del siglo XX en aguas de Melilla

CÁDIZ 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de desactivado de explosivos de la Unidad de Buceo de Cádiz, perteneciente a las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima con base en la Estación Naval de Puntales, ha efectuado la búsqueda, localización, identificación y retirada de 19 proyectiles de 60 milímetros (mm) y restos de otros proyectiles de 105 mm del primer tercio del siglo XX que se encontraban a 15 metros de profundidad en la zona de la escollera del Puerto de la Ciudad Autónoma de Melilla.

La intervención se ha llevado a cabo entre los días 13 al 15 de octubre en el marco de las inmersiones que de manera periódica realiza el grupo GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), se efectuó el hallazgo de numerosos artefactos explosivos en Melilla, ha indicado la Armada en una nota.

Según el protocolo, durante estas intervenciones se procedió a la señalización, balizamiento y control perimetral de la zona, así como a la puesta en conocimiento de la Armada, proporcionando el GEAS la seguridad perimetral de la zona durante el proceso de extracción.

Previo a la actuación, se llevó a cabo una reunión de coordinación, en la que participaron representantes de la Comandancia Naval Melilla, Equipo de Desactivación de la Unidad de Buceo, personal del GEAS y de la Comandancia de la Guardia Civil y personal de la Autoridad Portuaria de Melilla.

Una vez en zona, se realizaron inmersiones de búsqueda, localización, identificación y recuperación de dichos artefactos mediante técnicas especializadas para minimizar riesgos.

La Armada ha hecho hincapié en la peligrosidad de estos artefactos a pesar de llevar tiempo sumergidos, ya que su carga explosiva puede permanecer intacta y sus sistemas de activación pueden ser inestables si se manipulan. Por eso, ante cualquier hallazgo, se debe de informar a las autoridades para su identificación y neutralización por personal experto.

Esta operación de desactivación ha contado con el apoyo logístico de la Comandancia Naval de Melilla, del Buque Auxiliar 'Mar Caribe' y el equipo GEAS de la Guardia Civil.

Las Unidades de Buceo de la Armada cuentan con personal especialista en desactivación de artefactos explosivos submarinos (EOD) y buceadores con especialización en técnicas de inutilización de minas, siendo los únicos capacitados para realizar este tipo de tareas. Así, esta actividad en el ámbito marítimo y litoral es competencia de la Armada.

La Unidad de Buceo de Cádiz está integrada en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que dentro de la Flota está formada por el conjunto de unidades que tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional. Se encargan, con un enfoque integral, de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la administración con competencias en el ámbito marítimo.