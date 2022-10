El CACM llama al "consenso" para preservar el "adecuado" desarrollo profesional de los médicos en la sanidad privada

CÁDIZ, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) junto con los ocho Colegios de Médicos de Andalucía está organizando reuniones informativas para reivindicar y exponer la situación que están viviendo los médicos que ejercen la medicina privada en nuestra comunidad. En la actualidad, 13.153 médicos colegiados en activo en Andalucía ejercen en el ámbito de la medicina privada, ya sea de forma exclusiva o mixta (ejerciendo en la sanidad pública y privada), lo que supone un 36% de los médicos en activo de nuestra comunidad.

Asimismo, indica el CACM en nota de prensa, si se analiza el perfil de los médicos de sanidad privada en Andalucía "extraemos que solo un 15% de médicos menores de 35 años ejercen medicina privada, y un 64% tienen más de 65 años y se jubilarán próximamente". Además, aunque la feminización de la profesión médica es una realidad, solo el 28% de la mujeres colegiadas trabaja en medicina privada (4.941 frente a las 12.825 de la pública). El 53% de la colegiación activa en Andalucía son mujeres.

De este modo, añade que las reivindicaciones que plantean los médicos de este sector vienen motivadas por cuestiones relacionadas con el desarrollo profesional de los facultativos, entre las que se encuentran la consideración en el trato económico y contractual, en la medida que los colegiados "encuentran imposible" la negociación de precios en régimen de libre competencia, o las condiciones establecidas, "viéndose obligados a someterse a condiciones impuestas por los agentes intermediarios entre el paciente y el médico: compañías de seguro de salud, algunos grupos hospitalarios privados e incluso entidades ajenas a la sanidad".

En palabras del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Antonio Aguado, esto agentes intermediarios "no están teniendo la consideración debida al responsable sanitario que es el médico, que vuelca su compromiso y su vocación con el paciente por encima de todo, teniendo que sufrir cuestiones indignas profesionalmente, cómo puede ser percibir cinco euros por una consulta médica o cero euros por la revisión de un paciente". Y añade que "estos intermediarios han bloqueado por completo este incremento elemental y básico, actuando en bloque, pues esta falta de posibilitaciones de negociación de precios de cada médico con su compañía es absolutamente generalizada con todas las compañías".

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, Juan Antonio Repetto, asegura que "las condiciones económicas que vienen padeciendo los médicos de la privada son intolerables. Las retribuciones son las mismas que hace treinta años. Aun siendo esto muy grave, no se trata solo de un problema económico sino que afecta a otros muchos aspectos de las relaciones con las compañías aseguradoras: no suscriben un contrato en firme por escrito con los médicos; todo el material, los gastos, el mantenimiento, la compra de nuevos equipos que permitan una renovación de las consultas para ofrecer la mejor atención a los pacientes corren íntegramente a cargo del médico, que sufre una absoluta desprotección laboral, que no está cubierto en caso de baja y la compañía puede prescindir de sus servicios de forma unilateral y sin explicación ninguna que lo justifique".

Por su parte, el portavoz de Ejercicio Libre del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el doctor Alfonso Carmona, explica que "estamos condenados a entendernos con las compañías de seguros de salud, siempre que haya diálogo. Desde el Consejo Andaluz se han solicitado reuniones con estas compañías de las que ya hemos recibido respuesta y estamos pendientes de cerrar agendas. Como ya hemos anunciado si de estos encuentros no se obtienen los resultados esperados tomaremos medidas para reivindicar mejoras en las condiciones del desarrollo profesional".

LÍNEAS DE TRABAJO

En la citada nota de prensa, el CACM señala que de manera armoniosa con sus reivindicaciones, la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo y con iniciativa legislativa de la Unión Europea, ha publicado el día 30 de septiembre unas directrices mediante las que se posibilita a los colegios de médicos la negociación colectiva y el establecimiento de convenios colectivos para aquellos médicos de ejercicio libre que no tengan asalariados.

Convenios colectivos y acuerdos en los que "se podrán tratar las condiciones de los médicos de ejercicio privado e incluso en las remuneraciones, sin el temor a las acciones de competencia, ya que estas directrices excepcionan la aplicación de las normas de competencia, precisamente porque la Unión Europea reconoce la debilidad negociadora en la que ha venido dejando esta normativa, lo cual está afectando no solamente al desarrollo económico sino también al desarrollo social y al propio mercado altamente competitivo que se pretende", apuntan dese el CACM.

Afirma, de este modo, que esta nueva normativa "avala" la razón de la campaña de acciones iniciada por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, junto con los ocho Colegios de Médicos de Andalucía, en la que precisamente se hace un llamamiento al "diálogo y al consenso en pro de preservar el adecuado desarrollo profesional de los médicos, la calidad asistencial y la seguridad del paciente en el ámbito de la medicina privada".

Por otro lado, opinan que resulta "más que gravoso" para la profesión médica ver que la Orden de 14 de octubre de 2005, por la que se fijan precios públicos de servicios sanitarios prestados por centros dependientes del Sistema Sanitarios Públicos en Andalucía, "establecía ya unos honorarios mínimos que cuadriplicaban los que actualmente abonan las compañías a los médicos". "Estos son precios mínimos para cubrir costes, no de referencia para negociar con las compañías y como medida de promoción de la libre competencia", añaden.

Del mismo modo, "hacemos un llamamiento al Gobierno de la Junta de Andalucía, que en su programa electoral llevaba recogido expresamente el compromiso de que velarían por los autónomos en el ámbito sanitario, es decir por los médicos en Ejercicio Libre, para que tengan las mejores condiciones en su desarrollo profesional y garantizar la calidad asistencial en el ámbito privado".

Asimismo, indican que "estamos trabajando en promover tanto con el Gobierno de España como con la Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE) la participación del Consejo de Médicos en el Observatorio de la Sanidad y en la creación de una sección sobre sanidad privada, así como la creación de un código de buenas prácticas, al que todos los agentes intervinientes puedan adherirse, en el que se respeten condiciones sobre valores tan fundamentales como la dignidad profesional, la calidad asistencial y la deontología profesional".

REUNIONES COLEGIACIÓN MÉDICA PRIVADA

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos destacan que se comprometen a seguir trabajando por "el buen funcionamiento" de la medicina privada en Andalucía, y que durante octubre mantiene las reuniones informativas en los diferentes colegios de Médicos andaluces convocando a los medios de comunicación y a todos los médicos del ámbito privado de cada provincia, "con el objeto de avanzar en una puesta en común y la reivindicación de los derechos que no son propios".

Las acciones en defensa de los intereses del colectivo de médicos andaluces que trabajan en la medicina privada se están llevando a cabo, desde hace unos años, de la mano de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), organización que "ha ayudado al CACM a fortalecer nuestro posicionamiento y plantear nuevas acciones reivindicativas en apoyo a la profesión médica".