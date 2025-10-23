Cádiz acoge la asamblea anual de socios de la compañía internacional EY de servicios de auditoría y consultoría

CÁDIZ 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cádiz ha sido la ciudad elegida, por primera vez, por la compañía internacional EY para celebrar la asamblea anual de socios que reúne a los máximos dirigentes de la firma, durante tres días, para abordar el plan estratégico y los ejes de actuación prioritarios de la compañía de servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría.

Por su parte, el alcalde de la capital gaditana, Bruno García, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, subrayando que su "proyecto a corto plazo es el del día a día, con acciones directas en materia de vivienda; a medio plazo trabajar en favor de los servicios públicos, y a largo plazo impulsar el progreso a través de la cultura, la industria y la sostenibilidad, con la economía azul como eje estratégico".

Por su parte, Federico Linares, presidente de EY en España, ha destacado su "ilusión como gaditano por volver siempre a la ciudad natal y compartirla con los 220 socios de EY". "Son tres días de descubrimiento de nuestras calles, nuestra cultura, nuestra gente", ha añadido Linares.

Asimismo, ha agradecido que el alcalde haya abierto las sesiones estratégicas y que sea Ángel León quien las cierre con su ponencia en la innovación gastronómica, el aprovechamiento de recursos marinos infrautilizados y técnicas culinarias sostenibles que reducen la presión pesquera.