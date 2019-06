Cádiz acoge este domingo el Concurso de Juanillos

Publicado 22/06/2019 15:44:32 CET

CÁDIZ, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación municipal de Fiestas, organiza este domingo el Concurso de Juanillos en el que casi una decena arderán en distintos puntos de la ciudad en la noche más corta del año.

Este evento promueve las relaciones intergeneracionales y el reciclado al estar hechos todas las obras con material reciclado. Ésta es una de las primeras actividades de la programación de verano que acoge a más de 140 iniciativas durante estos tres meses, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La primera quema tendrá lugar en la calle Eloísa Malcampo (frente al Club Náutico Alcázar) a las 20,00 horas. Será el Juanillo presentado por la asociación de vecinos Fuerte de San Lorenzo. Media hora después, a las 20,30 horas, el foco de atención se trasladará al terreno vallado del albergue juvenil de la mano de la asociación cultural Castillete Puntales.

A partir de las 21,00 horas, el concurso proseguirá en el patio de la calle Bulería, donde la entidad vecinal Tacita de Plata verá cómo las llamas envuelven su obra. A las 21,30 horas, la asociación de vecinos Antiguos Terrenos de Astilleros presumirá de Juanillo en el muelle de la Machina hasta que el fuego lo reduzca a cenizas. También pasará con la obra realizada por la asociación de vecinos Murallas de San Carlos, que arderá en la Plaza de España (La Negrita) en torno a las 22,00 horas.

El certamen continuará a las 22,45 horas junto a la iglesia de Santa Cruz (Catedral Vieja), donde le tocará el turno al Juanillo de la asociación Sebastián Pérez. Posteriormente, la explanada donde se ubica el busto de Paco Alba, junto a La Caleta, servirá de escenario para la quema de tres Juanillos: el de la Federación de Peñas Caleteras, a las 23,15 horas; el de la asociación Mujeres de Acero, a las 23,30 horas; y el del Centro de Participación Activa de Mayores Cádiz I Caleta (calle Zaragoza), que está previsto que arda a las 23,45 horas.

Una vez reducidos a cenizas los nueve Juanillos, el broche final lo pondrá una sesión de fuegos artificiales desde el Castillo de San Sebastián, que comenzará a las 23,59 horas.

Cabe recordar que la temática para concursar es libre y el jurado tendrá muy en cuenta el humor, el ingenio, la actualidad y la tradición gaditana a la hora de puntuar. En cuanto los materiales empleados, el Juanillo deberá estar hecho en su totalidad de elementos reciclados (no contaminantes) y no podrá contar en su interior con estructuras metálicas, excepto materiales de unión (tornillos, clavos, etc.).

No se podrá proceder a la instalación del Juanillo hasta contar con la arena protectora para el pavimento. Asimismo, está prohibida la utilización en su interior, ni bajo las tarimas, recipientes con líquido inflamable, tracas, petardos o similares, vidrios u otro tipo de depósitos. En referencia a las dimensiones, deberán tener una superficie máxima de nueve metros cuadrados, con una altura máxima de 5,5 metros.