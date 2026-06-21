Cádiz acoge el jueves el Ocean Film Tour con pases gratuitos

Archivo - International Ocean Film Tour - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN - Archivo

CÁDIZ 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz acogerá el jueves 25 de junio la tercera edición de Ocean Film Tour, el festival de cine documental sobre los océanos que promueve la conservación de los mares y costas, a través de proyecciones repletas de historias inspiradoras de los siete mares y la acción de los deportes acuáticos en una ciudad que quiere ser referente para la economía azul.

Durante la jornada del 25 de junio, se realizarán unos pases muy especiales que tendrán lugar desde las 10,15 horas a las 12,00 horas en los cines Mk2 Bahía de Cádiz con el siguiente programa: 'Crista Funk: Firts in, last out Coraje, pasión para grandes sueños'; 8The last dive La gran amistad entre Terry y Willy' y 'Up the Coast Super Aventura en el Pacífico'. Además, por la tarde, a partir de las 19,00 horas, se ofrecerá una sesión de pago para el público general.

Según una nota del ayuntamiento, todos los pases serán gratuitos y las entradas, con prioridad para los jóvenes y personas desempleadas, se podrán solicitar a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz.

Para solicitar la invitación, las personas interesadas deben solicitar un máximo de dos entradas a través del correo electrónico sara.grimaldipastoril@ifef.cadiz.es o recogerlas en Instituto de Fomento, Empleo y Formación (Cuesta de las Calesas, 39. 2ª planta), o través del teléfono 856 836646.

Ocean Film Tour es una oportunidad para generar ideas de negocio alrededor del mar, con las posibilidades de creación de empleo que ello implica y promoción empresarial para la ciudad.