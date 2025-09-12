Cádiz aprueba las bases del COAC 2026 con novedades en puntuaciones y devolución de la fianza por inscripción

Archivo - Chirigota 'Los butaneros', de Kike Remolino durante la Final del COAC de Cádiz en el Gran Teatro Falla, a 28 de febrero de 2025 en Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz de este viernes 12 de septiembre ha aprobado las bases del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del año 2026, que recoge novedades en aspectos como las cabezas de serie, el tiempo de actuación, el sistema de puntuación o las condiciones para la devolución de la fianza.

Con respecto a las puntuaciones, el jurado sumará los puntos desde la fase de preliminares, algo que hasta el momento no se tenía en cuenta durante el concurso, ya que una vez superada esa fase, las agrupaciones pasaban a Cuartos de Final con el marcador a cero.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que en el certamen de adultos y de la cantera se limita el tiempo de participación de cada agrupación a 45 minutos. En el caso de la categoría de adultos, las agrupaciones que ostentan la condición de cabeza de serie, podrán renunciar a ella.

Asimismo, se han modificado las condiciones de devolución de la fianza que los grupos deben abonar en concepto de inscripción. A partir de ahora, esta cantidad no será devuelta a los grupos que se retiren del certamen una vez realizada la inscripción ni tampoco a aquellos grupos que sean descalificados.

Esta novedad surge después de que en la edición del concurso de 2025 se produjeran dos descalificaciones, una de ellas la agrupación "negacionista", que generó controversia y la reacción del público del Falla debido a la baja calidad de voces, músicas y letras. En este caso, el jurado descalificó a la chirigota por tener más componentes de los permitidos cantando sobre el escenario.

En la categoría de infantiles y juveniles, la figura del comodín, que es persona que se sale del rango de edad de la categoría, no podrá cantar.

La teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha agradecido a los técnicos municipales el trabajo para sacar adelante este documento con más antelación que en años anteriores.

Con la aprobación de estas bases ya hay fecha para el plazo de inscripción del COAC, que se abrirá un día después de la publicación del documento en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá abierto durante diez días hábiles.