Cádiz celebra la Semana Europea de la Movilidad fomentando el transporte público y el uso de la bicicleta

Archivo - Autobuses del servicio interurbano y del urbano de Cádiz en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha programado una serie de actividades con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que se desarrollará del 16 al 22 de septiembre y en las que se fomentará el uso de la bicicleta y del transporte público.

Como ha detallado el consistorio en una nota, esta programación se ha diseñado a través de las delegaciones de Movilidad, Accesibilidad, Policía Local y Educación, la empresa municipal de aparcamientos Emasa y con la colaboración de otras instituciones y entidades de la ciudad.

De esta forma, del lunes 16 al jueves 19 septiembre tendrá lugar la campaña preventiva de información y concienciación del uso de patinetes eléctricos dirigida a todos los alumnos de institutos de ESO y Bachillerato de la ciudad, organizado por las delegaciones de Movilidad, Policía Local y Educación.

En ese sentido, se ha destacado que la Policía Local vigilará también en la vía pública el cumplimiento de la normativa de circulación de este tipo de vehículos de movilidad personal.

Los días 16, 18, 20 y 21 de septiembre se instalará un punto de comprobación básica y puesta punto de bicicletas en la plaza Ana Orantes. En concreto, estará habilitado de 18,00 horas a 20,00 horas los días 16 y 18, y de 9,30 horas a 11,30 horas el domingo 21, coincidiendo con la 'bicifestación' que se celebrará ese día para reclamar un carril bici entre Cádiz y Puerto Real.

Además, el sábado 20 ese punto de puesta a punto de bicis estará de 11,00 horas a 13,30 horas en la plaza de San Juan de Dios. El jueves 18 de septiembre de 10,00 horas a 14,00 horas se celebrará la actividad 'Ponte en mi lugar'. Será en la plaza de la Catedral con la colaboración de Emasa y entidades sociales de la ciudad.

El viernes 19 septiembre, al igual que se realizó el pasado año, el servicio de autobús será gratuito para los usuarios en todas las líneas durante todo el día, desde la primera salida a las 06,00 horas hasta la última salida 01,30 horas, como una manera de fomentar del transporte público.

El sábado 20 septiembre se celebrará una marcha paseo saludable, con la colaboración de Emasa y de la asociación Trébol de Corazones. Será de 9,30 horas a 13,30 horas y tendrá su salida en el paseo marítimo junto a la plaza Ana Orantes y llegada a la plaza de San Juan de Dios, donde habrá un stand informativo del servicio público de autobús urbano y del Consorcio Metropolitano de Transportes de 11,00 horas a 13,30 horas.

El domingo 21 septiembre tendrá lugar manifestación en bici organizada por la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, que cruzará el Puente Carranza hacia Puerto Real. La salida será desde la plaza Ana Orantes a las 10,45 horas.

Ya el lunes 22 de septiembre continuará la campaña preventiva para el uso de patinetes eléctricos y se celebrará una salida de Agadi para realizar un itinerario en silla de ruedas y mostrar las dificultades en materia de accesibilidad en los desplazamientos cotidianos de las personas con movilidad reducida. Será en las inmediaciones del centro de salud El Olivillo.

Otra medida destacada por el Ayuntamiento es el estacionamiento gratuito en los aparcabicis de los parkings de Emasa, según disponibilidad, del 16 al 22 de septiembre.

ep