Cádiz cierra el Parque Genovés y las pistas deportivas al aire libre hasta el sábado por la borrasca Claudia

Dos personas protegiéndose de la lluvia y el viento por el paso de la borrasca Claudia en Andalucía. ARCHIVO. - María José López - Europa Press

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha informado de que el Parque Genovés va a estar cerrado este viernes y el sábado debido al aviso amarillo por viento y lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la provincia, clausurando también las instalaciones deportivas al aire libre desde las 15,00 horas y durante todo el sábado.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la población precaución en los desplazamientos a las instalaciones deportivas cubiertas, que sí se encuentran abiertas a los usuarios de las mismas.

Según datos de Aemet, en la ciudad de Cádiz han caído casi 30 litros por metro cuadrado durante la jornada del jueves, la mitad en el tramo entre las 18,00 horas y las 00,00 horas, mientras que este viernes de madrugada han caído unos 20 litros, con picos de viento de 71 km/h a las 02,00 horas de la madrugada.

Cabe apuntar que, según el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en la provincia de Cádiz se han atendido 84 incidencias, principalmente concentradas a partir de las primeras horas de la noche.

La mayoría de los avisos han estado relacionados con balsas de agua en carreteras y calles, la caída de ramas y objetos en la calzada, anegaciones puntuales de viviendas y el desplazamiento de mobiliario urbano arrastrado por el viento.

San Fernando ha concentrado durante las últimas horas del jueves gran parte de los avisos debido a anegaciones en viviendas y calles, aunque también se han atendido avisos desde Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algodonales, Barbate, Cádiz capital, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Olvera, Paterna de Rivera, Puerto Real, Rota, San Roque, Sanlúcar de Barrameda, Vejer de la Frontera, Villamartín y Zahara de la Sierra.