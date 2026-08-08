Cádiz se consolida como segundo destino andaluz con 1,9 millones de turistas en el segundo trimestre del año

Archivo - Imagen turísticos en una tienda de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz llegó a recibir en el segundo trimestre de 2026 al 17,5% de los turistas que visitaron Andalucía, sumando 1,9 millones de personas, un 1,6% más que en el mismo periodo de 2025.

Estos buenos datos hicieron que Cádiz fuera el segundo destino andaluz en ese periodo, superada únicamente por Málaga, aunque seguida de cerca por Sevilla, que sumó 1,8 millones de turistas, según cifras del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

Respecto a la estancia media, en Cádiz se estableció en 3,9 noches, lo que supone un aumento de casi el 6% respecto al segundo trimestre de 2025, siendo además la tercera provincia andaluza en mejorar sus estancias, junto con Almería (19,3%) y Jaén (14,9%).

Por contra, el gasto medio de los turistas en la provincia gaditana fue de 87,1 euros, esto es un 6,9% menos que en 2025.

Entre los motivos por los que los viajeros optaron por Cádiz para alojarse, un 85% lo hizo por vacaciones y ocio, mientras que un 11% llegó motivado por visitar a amigos y familiares. Sólo un 2% vino a la provincia de Cádiz por trabajo o asistencia a congresos y convenciones profesionales.

El índice general de percepción del turista sobre la provincia se puntuó en el segundo trimestre de 2026 con 9,4 puntos sobre 10. Esto hace que Cádiz esté entre las mejores valoradas de Andalucía.