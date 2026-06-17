Cádiz dará el pistoletazo de salida el 28 de junio a la Gira de Verano Nintendo Switch 2026

La concejala de Juventud e Infancia en el Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán, presentando la Gira de Verano Nintendo Switch 2026 - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz volverá a convertirse en el punto de partida de la Gira de Verano de Nintendo Switch 2026, un gran evento itinerante de entretenimiento familiar que recorrerá 13 ciudades españolas entre el 28 de junio y el 4 de septiembre.

La gira arrancará en Cádiz con tres jornadas de actividades, del 28 al 30 de junio, consolidando a la ciudad como escenario de referencia para eventos de ocio innovadores y de gran atractivo social, como ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Organizada como una experiencia totalmente gratuita y abierta al público, la Gira de Verano Nintendo Switch ofrecerá un espacio de más de 550 metros cuadrados dedicado al juego, la interacción y la diversión compartida. El evento está pensado para familias, niños, jóvenes y cualquier persona interesada en disfrutar de una propuesta de entretenimiento participativa.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado la importancia de que Cádiz sea nuevamente la ciudad elegida para inaugurar esta iniciativ, señalando que el que una marca internacional como Nintendo vuelva a elegir Cádiz para iniciar su gira nacional "demuestra la capacidad de nuestra ciudad para acoger grandes eventos y ofrecer propuestas de ocio de calidad para toda la ciudadanía".

"La celebración de este tipo de iniciativas no sólo amplía la oferta de ocio juvenil y familiar durante el verano, sino que también dinamiza los espacios públicos y fomenta la convivencia entre generaciones", ha sostenido.

Por su parte, la representante de Nintendo, Rosa Gil, ha explicado que durante su estancia en Cádiz los asistentes podrán disfrutar de distintas zonas de juego con títulos de Nintendo Switch, así como actividades complementarias especialmente diseñadas para toda la familia.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra un photocall temático del 40 aniversario de Mario, donde los visitantes podrán posar con su personaje favorito y llevarse una fotografía impresa como recuerdo. Además, el evento contará con el Taller Tomodachi, un espacio creativo donde los participantes podrán diseñar su propio Mii, personalizarlo y llevárselo impreso a casa.

Con esta nueva edición, Cádiz volverá a situarse como la puerta de entrada a una de las giras de entretenimiento familiar más esperadas del verano.