Cádiz dedica la tercera edición de 'Orgullos@s de nuestra historia' al emporio del orbe de 1493 a 1804

El alcalde de Cádiz, Bruno García, la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y el autor del cartel de 'Cádiz, el emporio del orbe', Alejandro Botubol. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este lunes 22 de junio la tercera edición del programa municipal 'Orgullos@s de nuestra historia 2026', que se celebrará del 11 al 20 del mes de septiembre con la temática del emporio del orbe, un período que abarca de 1493 a 1804.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y el autor del cartel de esta edición, Alejandro Botubol, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Maite González ha explicado que esta edición llevará por título 'Cádiz, el emporio del orbe' y contará con una programación cultural que abordará varios siglos, ya que "Cádiz no se convirtió de un día para otro en el gran emporio del orbe".

Por este motivo, se ha establecido su inicio en 1493, fecha de partida del segundo viaje de Cristóbal Colón desde Cádiz, "un momento de inflexión en el que la ciudad comenzó a definirse como enclave estratégico y gran puerto atlántico y desde ahí vamos a abordar diferentes acontecimientos históricos que nos van a permitir dar a conocer el Cádiz de la edad dorada", como ha expuesto la edil.

Asimismo, ha asegurado que será la Universidad de Cádiz la encargada del asesoramiento científico e histórico de esta tercera edición.

El alcalde, Bruno García, ha asegurado que el emporio del orbe recoge un contexto global "de esa etapa dorada de Cádiz que va más allá de su relación con América", y que por eso se va a abordar esa etapa histórica, en la que se sucedieron "hechos de gran relevancia" para la ciudad.

"Con este programa, como hemos hecho en los dos años anteriores, queremos traer el pasado al presente y aplicarlo para el futuro", ha dicho el alcalde.

El Ayuntamiento de Cádiz también ha dado a conocer este lunes el cartel de esta edición, elaborado por el artista gaditano Alejandro Botubol, quien ha agradecido este encargo señalando que su "experiencia vital" le ha hecho "protagonizar ese viaje de ida y vuelta".

Botubol ha explicado que el cuadro simboliza el papel de Cádiz como "puerta de un nuevo mundo y punto de encuentro entre culturas", algo que ha querido reflejar en la obra en torno a un gran umbral de luz que simboliza a Cádiz como lugar de partida, llegada e intercambio, mientras que las dos formas lunares a los lados evocan a los mares y océanos, reflejando la unión de los continentes en los recorridos de ida y vuelta.

En este sentido, ha comentado que los cuatro continentes unidos por Cádiz mediante la rutas marítimas, comerciales y culturales aparecen reflejados mediante anillos de astrolabio que contornean el globo terráqueo: Europa, Asia, África y América.