Cádiz inaugura la Plazuela Enrique Carril en homenaje al dirigente vecinal del barrio de San Carlos

Acto de revelación del rótulo de la actual Plazuela Enrique Carril. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha inaugurado en la tarde de este viernes la Plazuela Enrique Carril en un acto en el que se ha procedido a la revelación del rótulo de este espacio, con la participación del alcalde, Bruno García; la concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón; el representante de la AVV Murallas de San Carlos 'La Negrita', Antonio Corrales, y la hija de Enrique Carril.

Durante el acto, el alcalde de Cádiz ha destacado que "la dedicación de la Plazuela Enrique Carril supone un homenaje a una figura muy relevante del movimiento vecinal gaditano, cuyo trabajo tuvo un impacto directo en la cohesión social y en la vida cotidiana del barrio de San Carlos". Así, ha señalado que con este acto se recuerda a "una buena persona, que defendió por encima de todo a sus vecinos, a quienes ponía por delante de cualquier cosa".

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana ha subrayado que "Carril Silva fue un destacado dirigente vecinal de la ciudad, profundamente vinculado al barrio de San Carlos y al movimiento vecinal gaditano a través de la Asociación de Vecinos Murallas de San Carlos, de la que fue uno de sus fundadores y presidente durante distintas etapas".

Asimismo, ha añadido que "su labor se centró en fortalecer la convivencia, la participación ciudadana y la vida comunitaria del barrio, impulsando iniciativas culturales, festivas y deportivas muy arraigadas en Cádiz". "Con la dedicación de esta plazuela, el Ayuntamiento reconoce su compromiso y su legado, que forma ya parte de la memoria colectiva de la ciudad", ha apostillado.

En representación del movimiento vecinal, Corrales ha señalado que "su defensa constante del bien común y su afán por tender puentes son el legado que nos permiten estar unidos". "El trabajo de Enrique trascendió fuera de las calles para convertirse en un ejemplo de servicio público para toda la ciudad", ha valorado.

Finalmente, la hija de Enrique Carril ha intervenido dando las gracias "a todas las personas que han hecho posible que su memoria siga viva".

La Plazuela Enrique Carril queda así incorporada al callejero de la ciudad como homenaje a quien fue un destacado dirigente vecinal gaditano, vinculado durante décadas al barrio de San Carlos y a la defensa de la participación ciudadana en la ciudad.