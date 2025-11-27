Cádiz inaugura este viernes el alumbrado de Navidad con un espectáculo de luz y sonido protagonizado por María Moreno

Archivo - Detalle del alumbrado de Navidad de 2024 en la ciudad de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz dará comienzo este viernes a la Navidad con el acto de inauguración oficial del alumbrado extraordinario en la Plaza de San Juan de Dios, que desde las 19 horas acogerá el acto de encendido, que este año estará protagonizado por la bailaora gaditana María Moreno, que encarnará al Espíritu de la Luz, una metáfora de la esperanza, la tradición y el arte gaditano que ilumina la ciudad y que encaja con la temática de esta campaña, 'Una Navidad para Cádiz'.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el espectáculo fusionará flamenco, música sinfónica ligera, efectos especiales y lumínicos y la arquitectura, convirtiendo el propio Ayuntamiento y la plaza en un escenario vivo.

Tras el espectáculo de inauguración, la jornada continuará con la actuación del grupo gaditano flamenco 'Puro Cádiz', compuesto por voces femeninas y masculinas que interpretará obras incluidas en su último disco 'Herencia de un barrio', villancicos flamencos.

Con el objetivo de garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida al espectáculo, se ha instalado para la ocasión una plataforma reservada para este colectivo, que estará situada frente a la Iglesia de San Juan de Dios, detrás del quiosco, por lo que se recomienda la entrada de estas personas con suficiente tiempo de antelación por la calle Sopranis o la calle San Juan de Dios.

El Ayuntamiento de Cádiz iluminará 65 calles y 22 plazas diferentes de la ciudad, tanto del casco histórico como de extramuros, y ha renovado el diseño del 50% de los adornos. Entre las novedades, ha destacado un nuevo espectáculo de luz y sonido en la Plaza de San Juan de Dios, que ofrecerá tres pases diarios, a las 19, 20 y 21 horas. Este 'bosque mágico de Navidad' transforma la zona central de la Plaza de San Juan de Dios en un pasillo monumental de luz y naturaleza. Cada arco se compone de dos grandes ramas de árboles que se inclinan y se encuentran en la zona alta, a 12 metros de altura, formando una bóveda luminosa que envuelve a los visitantes.

Asimismo, también se ha estrenado un árbol de Navidad en la Plaza de la Catedral que alcanza los 17 metros de altura y que cuenta con miles de luces leds cálidas y cientos de bolas decorativas doradas y burdeos, así como una gran estrella que corona la estructura.

El horario de la iluminación extraordinaria de Navidad será desde las 18 horas hasta las doce de la noche del 30 de noviembre al 6 de enero. Los días 28 y 29 de noviembre, así como los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 de diciembre y 2 y 3 de enero, el horario se ampliará hasta la 1 de la madrugada, extendiéndose los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, hasta las 3 de la madrugada.