Cádiz inicia el jueves su programa de actividades paralelas previos al South International Festival Series

South Series - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

El Ayuntamiento de Cádiz, con la coordinación del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) y la colaboración de las delegaciones municipales de Comercio, Turismo y la Fundación Municipal de Cultura, va a iniciar este próximo jueves 11 de septiembre su programa de actividades paralelas previas al comienzo el viernes del South International Festival Series.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que en la programación se incluyen rutas turísticas, una exposición, distintas masterclass y un concierto de música de cine.

La teniente de alcalde delegada del área de Desarrollo Económico y Empleo en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha presentado este martes el programa junto al primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, y la teniente de alcalde de Cultura, Maite González.

Las actividades darán comienzo un día antes de la apertura oficial del festival, que se celebrará del viernes 12 al miércoles 17 de septiembre.

Beatriz Gandullo, también presidenta de la Cádiz Film Office ha señalado además que este viernes 12 de septiembre en la gala inaugural del South International Festival Series se proyectará un nuevo video promocional de la ciudad como escenario de rodajes. En esta ocasión la empresa encargada de su elaboración ha sido Narrable.

Como se ha recordado este es el tercer año consecutivo que se proyecta un video por parte del Ayuntamiento de Cádiz. En 2023 la encargada fue Ángeles Reyné, en 2024 la empresa Innovafilms y este 2025 la empresa Narrable.

Sobre la programación de actividades paralelas del South, el jueves 11 de septiembre a las 20,00 horas se producirá la inauguración de la exposición 'Fernando Fernández 1966-2016. 50 años de relación con la fotografía' en el paseo Antonio Burgos. Esta muestra es una mirada hacia el trabajo de toda una vida, que refleja en su haber los rodajes que han pasado por esta ciudad, a lo largo de los años, siendo una oportunidad para conocer cómo se movían entre bambalinas los diferentes intérpretes en los diferentes sets de rodaje.

Ya el viernes desde las 10,30 horas habrá la ruta turística 'Plató de rodaje, Ruta 1', desde el centro de Recepción de Turistas (CRT). La actividad consiste en una ruta guiada a pie con guía oficial centrada en los enclaves donde se han rodado series y películas de relevancia. El recorrido incluirá explicaciones sobre lugares de rodaje como plazas, calles, edificios y rincones de Cádiz que han sido protagonistas en producciones audiovisuales.

A las 12,00 horas en el IFEF se llevará a cabo la masterclass 'The Actor's Game', impartido por el actor Manuel Tallafé. Se trata de una sesión formativa para hablar sobre cómo transmitir en escena desde la voz, el cuerpo y la emoción y su aplicación al teatro, el cine, las series y la televisión.

Ya el sábado se podrá disfrutar de la masterclass 'Niños perdidos, caracterización de terror para niños y niñas', con Jesús Belizón en el IFEF. Una sesión formativa práctica sobre la transformación profesional de niños y niñas en personajes icónicos de terror de series. Posterior habrá una exposición de los trabajos realizados en la Plaza Fragela.

A las 21,00 horas 21 horas, la plaza de España acogerá un concierto sobre músicas de cine', cuya selección y dirección han sido elaboradas por José L. López Aranda, con la Camerata Instrumental y la Camera Vocal L'istesso Tempo. Temas de 'El Padrino', 'Frozen' o 'Jurassic Park' serán algunos de los que sonarán en este concierto.

El domingo por la tarde habrá una masterclass sobre 'Fabricación y manejo de la sangre para la cámara', impartido de nuevo por Jesús Belizón en el IFEF. Esta sesión será sobre tipos de sangre artificial y efectos para escenas de acción, con demostración de fórmulas y seguridad en rodaje.

El lunes 15 de septiembre habrá una nueva ruta turística desde el Centro de Recepcion de Turistas (CRT) y centrada en los enclaves donde se han rodado series y películas de relevancia. Por la tarde, Alberto Molina impartirá la masterclass 'Localizaciones cinematográficas. Servicios para poder llevar a cabo un rodaje', donde se dará a conocer el desarrollo de los aspectos a tener en cuenta a la hora de la elección de una localización para rodar unas tomas en un solo escenario, como permisos locales, aparcamientos, negocios, vecinos conviviendo con equipos de rodaje, actores, equipos de Arte, catering o extras.

El martes habrá una masterclass sobre 'Maquillaje post mortem', con Jesús Belizón, y el miércoles, último día del South Series, Lucas Tozzi enseñará a explorar encuadres, iluminación y trucos sencillos para mejorar fotos, cerrando con ellos estas actividades paralelas