Cádiz programa una carrera contra la violencia de género dentro de los actos por el 25N

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la concejala de Igualdad, Virginia Martín, presentando la programación por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), que incluye una carrera. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la concejala de Igualdad, Virginia Martín, han presentado este lunes la programación por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), que combina acciones de sensibilización, formación, reflexión y participación ciudadana, además de la celebración de la III Carrera por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres el próximo domingo 16 de noviembre.

La concejala de Igualdad ha destacado que la programación del 25N pone el foco en la formación y la capacitación como "herramientas esenciales para prevenir, detectar y combatir" la violencia de género, entendiendo que "no basta con concienciar sobre la existencia de este problema real" ya que como administración y como sociedad "tenemos que darle a la ciudadanía información, formación y herramientas para saber actuar ante esta lacra social".

Como ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, este año se celebrará una campaña de formación y capacitación titulada '16 días para recordar que son 365: Luchando contra las violencias machistas', una serie de actividades educativas y de reflexión que se celebrarán del 26 de noviembre al 10 de diciembre para abordar diferentes violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

Una campaña que cuenta con la colaboración de la Universidad de Cádiz a través de su Dirección General de Igualdad, así como de otras entidades como la Fundación Cádiz CF, Cádiz Centro Comercial, Fegadi y el Gimnasio Raúl Castro, entre otras. Esas acciones cuentan con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El alcalde ha destacado las "alianzas" que se generan desde el Ayuntamiento con otras instituciones, entidades sociales y colectivos para afrontar "uno de los problemas más importantes al que nos enfrentamos como sociedad" y que requiere "unidad y firmeza de toda la sociedad".

Además, se ha informado que desde este lunes se pondrán en marcha acciones de sensibilización y concienciación en toda la ciudad, con imágenes en los autobuses urbanos, redes sociales del Ayuntamiento y de la Fundación Municipal de la Mujer, así como lonas en edificios municipales.

Este año se cuenta con la colaboración de Cádiz Centro Comercial Abierto, cuyos comercios asociados colocarán una vela morada el 25 de noviembre en memoria de todas las víctimas de la violencia de género y como símbolo de compromiso con la lucha contra esta "lacra social".

CARRERA POR EL 25N

El sábado 16 de noviembre se celebrará la III Carrera por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, con salida a las 11,00 horas desde la Plaza de España. Contará con dos modalidades, una no competitiva de 3 kilómetros (una vuelta al recorrido) y una competitiva de seis km (dos vueltas).

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web de cronofinisher.com, y de forma presencial los días 13 y 14 de noviembre en una carpa que se situará en la Plaza del Palillero. Los dorsales podrán recogerse el mismo día de la carrera desde las 8,00 horas y, junto a ellos, se entregará a cada participante una mochila, botella y camiseta personalizada.

En la modalidad competitiva habrá premios en metálico (250, 150 y 100 euros) para las tres primeras personas clasificadas en categorías femenina y masculina, y vales de material deportivo para las categorías de menores. En la no competitiva se entregarán reconocimientos a la asociación no deportiva con mayor presencia, a la entidad privada con mayor presencia, a la entrada más divertida en meta, a la familia más unida en meta y a la persona participante más inspiradora.

El evento contará con taller de zumba, yincana infantil, punto de lactancia y cuidados infantiles, atención sanitaria, avituallamiento y guardarropas en la propia Plaza de España durante esta mañana. El punto de salida y meta será esta plaza gaditana.

CAMPAÑA '16 DÍAS PARA RECORDAR QUE SON 365'

Del 26 de noviembre al 10 de diciembre se celebrará una agenda de actividades educativas, conferencias, talleres y mesas redondas, enfocadas a abordar las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres, dentro de la campaña '16 días para recordar que son 365: Luchando contra las violencias machistas'.

Virginia Martín ha valorado "el esfuerzo importantísimo por conocer todas las realidades en las que se presentan las violencias hacia las mujeres, para aprender a identificarlas y prevenirlas de la forma más eficaz posible, creando una sociedad más consciente y capacitada para acabar con la violencia de género".

Además de esta campaña, la Fundación Municipal de la Mujer también sigue trabajando en líneas formativas que desarrolla periódicamente, como las acciones formativas que se desarrollan en los centros educativos de la ciudad dirigidas tanto a alumnado como profesorado para prevenir la violencia de género; las formaciones para la creación de agentes de igualdad; los programas especializados para profesionales en violencia de género; y una nueva formación de capacitación a las asociaciones de mujeres para la atención en Puntos Violeta.

Junto a ello, también se están desarrollando actualmente los Talleres de Autodefensa Feminista, impartidos por Paloma Tosar.

Con todo ello, la concejala ha subrayado que la formación es "una herramienta esencial para prevenir la violencia de género porque permite identificar y desmontar las raíces culturales, sociales y emocionales que la perpetúan".