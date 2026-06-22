Cádiz recibe el reconocimiento internacional 'Tsunami Ready' por su preparación ante el riesgo de maremotos

El alcalde de Cádiz, Bruno García, recoge el reconocimiento de 'Tsunami Ready' de la Unesco. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz ha recibido el reconocimiento internacional 'Tsunami Ready', otorgado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco (Unesco-IOC), con el que se avala el trabajo realizado para reforzar su capacidad de respuesta ante el riesgo de tsunami o maremoto y consolidar una cultura de prevención y autoprotección entre la ciudadanía.

El reconocimiento forma parte del proyecto europeo CoastWave, impulsado para mejorar la preparación de las comunidades costeras frente a tsunamis, como ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

En España, su implementación está coordinada por IHCantabria (Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria). Cádiz ha participado como municipio piloto en la segunda edición del programa, avanzando hacia un modelo de prevención activa y estructurada.

El título 'Tsunami Ready' certifica que la ciudad dispone de sistemas de alerta operativos, cuenta con rutas de evacuación claramente señalizadas, ha desarrollado acciones de formación y concienciación ciudadana y ha integrado el riesgo de maremoto en su planificación urbana y de emergencias.

Además, se convierte en la primera ciudad de la zona NEAM (North-Eastern Atlantic, Mediterranean and Connected Seas) en haber realizado un análisis probabilístico de la amenaza por tsunami, un avance técnico clave que permite mejorar la anticipación y optimizar la respuesta ante posibles emergencias.

Este reconocimiento es fruto del trabajo impulsado por el Ayuntamiento de Cádiz, que ha puesto en marcha un Plan Local de Acción ante el Riesgo de Maremotos, pionero en Andalucía. El plan se ha desarrollado en coordinación con la Junta de Andalucía, Protección Civil, la Universidad de Cádiz, IHCantabria y diversos organismos técnicos y científicos, integrándose además en el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos en Andalucía.

Entre las medidas ya implantadas destacan la instalación de señalética específica de evacuación, la implementación de sirenas de aviso acústico y la elaboración de guías ciudadanas de actuación ante tsunamis, herramientas esenciales para reforzar la seguridad colectiva.

La estrategia continuará en los próximos años con nuevas acciones. Así, en este 2026 se desarrollará un simulacro con centros educativos de la zona intermedia de la ciudad, y antes del verano de 2027 está previsto un simulacro global con toda la población gaditana. Todo ello con el objetivo de convertir el aprendizaje en rutinas automáticas de evacuación, de modo que la respuesta ciudadana ante una emergencia sea rápida, coordinada y eficaz.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado que el reconocimiento certifica que la ciudad "está en el camino" para estar "plenamente preparada ante un maremoto", y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento de "seguir avanzando con nuevos simulacros, más señalética y la instalación de sirenas acústicas", todo ello con el objetivo de que "toda la ciudadanía esté cada vez mejor informada, concienciada y preparada".

Por su parte, el secretario técnico del ICG/Neamtws de Unesco-IOC y especialista del programa Tsunami Ready, Denis Chang, ha destacado que Cádiz representa "un ejemplo de cómo la ciencia, la cooperación institucional y la acción local pueden transformar el riesgo en preparación efectiva", recordando que, por sus características geográficas e históricas, la ciudad presenta "una especial vulnerabilidad ante tsunamis", lo que hace "aún más relevante el trabajo realizado para mejorar su resiliencia y capacidad de respuesta".

Asimismo, el coordinador del proyecto Unesco-IOC DG ECHO CoastWAVE en España y de la implementación del programa Tsunami Ready en Cádiz, Ignacio Aguirre, ha explicado que el programa de la Unesco busca fortalecer la preparación local frente a maremotos mediante una coordinación bidireccional entre municipios, administraciones y organismos de alerta.

En ese sentido, ha resaltado que "Cádiz ha cumplido con éxito los 12 indicadores exigidos por el programa", y ha valorado "el esfuerzo colectivo" que ha permitido consolidar un modelo de preparación "sólido y replicable".

El director de la Red Sísmica Nacional y del Centro Nacional de Alerta ante Maremotos del Instituto Geográfico Nacional, Juan Vicente Cantavella, ha remarcado que "una alerta temprana por sí sola no salva vidas si no existe un sistema completo de respuesta". Al respecto, ha indicado que "la eficacia depende de que los avisos lleguen con rapidez y fiabilidad a la población y de que existan rutas claras de evacuación, canales de comunicación robustos y una ciudadanía preparada para reaccionar".

Por otro lado, la jefa del Servicio de Riesgos Sísmicos y Meteorológicos de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, María Esther de Castro, ha afirmado que el reconocimiento acredita "el compromiso" del Ayuntamiento de Cádiz con la protección de la vida humana, destacando que la planificación frente al riesgo de maremotos "exige anticipación, coordinación entre administraciones y participación ciudadana".

Además, ha subrayado que "cada plan, cada simulacro y cada persona formada contribuyen a reducir el impacto de una posible emergencia".

El teniente de alcalde de Seguridad en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha agradecido este reconocimiento 'Tsunami Ready', argumentando que "es el resultado de un trabajo sostenido, técnico y coordinado entre administraciones, organismos científicos y servicios municipales".

Como ha dicho, "Cádiz ha dado un paso importante en materia de prevención al convertir la seguridad ciudadana en una realidad operativa basada en el conocimiento, la planificación, los simulacros y la cultura de autoprotección".

Por último, el coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Calvo, ha recordado "la huella histórica" del maremoto de 1755 en la ciudad y ha enfatizado que Cádiz cuenta hoy con protocolos, planificación y cultura preventiva. Además, ha asegurado que el Plan Local ante el Riesgo de Maremotos es "pionero" por haberse diseñado con presupuesto específico desde el inicio.

DEMOSTRACIÓN DE SIRENAS INTELIGENTES DE LARGO ALCANCE

Al finalizar el acto institucional, los asistentes han podido presenciar una demostración de las sirenas inteligentes de largo alcance que se instalarán en la ciudad como parte del sistema de alerta ante el riesgo de tsunami.

Estas sirenas se integrarán en el conjunto de medidas ya en marcha, junto con la señalética de evacuación que se ha comenzado a instalar en distintos puntos de la ciudad, incluyendo las rutas de evacuación y los puntos de encuentro definidos en el Plan Local de Acción ante el Riesgo de Maremotos, reforzando así la capacidad de respuesta y autoprotección ciudadana.