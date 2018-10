Cádiz.-Sucesos.-Juárez (PP) considera que Gibraltar "no está preparado" para solucionar "el problema del buque hundido"

Actualizado 22/08/2007 17:13:15 CET

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Carlos Juárez (PP), lamentó hoy la "nula implicación" de Reino Unido y la "falta de exigencias" del Gobierno español, ya que, a su juicio, tras "una decena larga de días" y el "problema del buque hundido" persiste --en alusión al 'New Flame'-- y concluyó que "Gibraltar no está preparado y le viene grande el problema, como también era previsible".

En un comunicado, el alcalde aseguró que no se están cumpliendo las previsiones iniciales porque "una cosa era extraer el fuel de los depósitos en un par de días y otra muy distinta partir el barco y trasladar la popa, con serias dudas en cuanto a garantías de contaminación".

Para Juárez, "suena a romanticismo" que las autoridades del Peñón quieran "solventar esta papeleta por ellos mismos" porque "estamos hablando de una población pequeña que, además, no quiere injerencias externas" porque, a su juicio, en materia de seguridad marítima "también quieren hacer ver que tienen su bandera".

En este sentido, el primer edil de La Línea se preguntó dónde está "la metrópolis" ya que "Londres no dice nada, no ayuda en nada a su colonia en este asunto" y vaticinó que, finalmente, "la patata caliente, se quiera o no, tendrán que solventarla las autoridades españolas".

Por otra parte, el dirigente popular aseguró que si el mismo accidente hubiese ocurrido bajo un Gobierno del PP "volverían los bocadillos, los autobuses y las manifestaciones" y añadió que "tiempo atrás fue por el submarino nuclear Tireless, ahora es por un buque con grave riesgo para el medio ambiente". Por ello, consideró que "tenemos un Gobierno al pairo" ya que "todos callan y no se sabe nada de Chaves, del presidente de la Diputación o del alcalde de Los Barrios con sus planes de evacuación de submarinos".

Finalmente, Juárez aseguró haber sido "respetuoso" con el proceso seguido por el accidente, solo que "no se han cumplido los plazos que se dieron ese domingo" porque "once días después todo sigue igual en el Estrecho" y advirtió que "encima", se anuncia para los próximos días un temporal de levante de fuerza seis.