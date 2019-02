La campaña de sensibilización 'No es No. Carnaval sin violencias' vuelve por tercer año a las calles de Cádiz

Publicado 25/02/2019 14:42:19 CET

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, María Romay, la concejala de Mujer, Ana Camelo, la directora de la Unidad de Igualdad entre mujeres y hombres de la Universidad de Cádiz (UCA), María Luisa de la Flor y Ángeles Ibáñez, en representación de los colectivos feministas, han presentado este lunes la tercera edición de la campaña 'No es No. Carnaval sin violencias' que tiene como objetivo conseguir que el Carnaval de Cádiz sea un espacio de alegría, tolerancia y respeto a todas las personas, donde se acepta la diversidad sin exclusiones.

En un comunicado, Romay ha afirmado que "de nuevo, volvemos a poner en marcha esta campaña bajo la premisa de tolerancia cero a todo tipo de agresiones hacia las mujeres así como de tolerancia cero a los insultos, a los comentarios ofensivos, a las burlas y por supuesto tolerancia cero a las conductas violentas como las agresiones físicas o sexuales".

En este sentido, la edil ha asegurado que "volvemos a recurrir al tejido asociativo y a administraciones como la Universidad de Cádiz o el Instituto Andaluz de la Mujer para crear esa red de apoyo para que en el lamentable caso de que se produzca algún altercado, la víctima tenga un lugar claro y sobre todo cercano al que acudir para solicitar ayuda".

La campaña se compone de dos ejes principales. De un lado, se ha realizado una campaña de publicidad con un claro un mensaje de concienciación y con elementos identificativos y, por otro, se ha creado un punto violeta en la Fundación de la Mujer, al que se tendrá acceso desde la calle Javier de Burgos, que estará operativo las 24 horas.

Al respecto, la concejala de Mujer, Ana Camelo, ha recalcado que "desde el Ayuntamiento y junto a las instituciones y asociaciones, debemos defender el trabajo por una sociedad igualitaria, en el que se respeten los derechos de todas las personas", un trabajo que "también tiene que verse reflejado en una fiesta como el Carnaval de Cádiz con numerosas concentraciones".

"Ni el alcohol, ni la fiesta en sí misma, son excusa para que las relaciones entre mujeres y hombres, entre chicos y chicas, no sean igualitarias y respetuosas, para que las mujeres sean tratadas como meros objetos sexuales, o se sientan inseguras o intimidadas en ciertos lugares y a partir de ciertas horas", ha añadido.

Asimismo, Camelo ha señalado que "volvemos a repetir el logo y el mensaje para facilitar su identificación por parte del público, así, en este tercer año, la imagen se ha convertido ya en un símbolo fácilmente reconocible".

De su lado, la directora de la Unidad de Igualdad entre mujeres y hombres de la UCA, María Luisa de la Flor, ha incidido en la "necesidad de seguir realizando campañas de este tipo puesto que no por se repetitiva es menos necesaria".

En este aspecto, ha destacado que "no es poco el camino que se ha andado en la consecución de la igualdad de derechos de hombres y mujeres" pero ha advertido de algunos comportamientos que pueden revertirlos. De igual modo, se ha referido a "determinados partidos políticos que quieren demonizar conceptos que estaban ya afianzados como el de feminismo con el objetivo de remover los obstáculos que se estaban retirando para hacer efectiva la igualdad".

Desde los colectivos feministas, Ángeles Ibáñez ha hecho hincapié en que este Carnaval coincide con la huelga prevista para el 8 de marzo para el cual se ha convocado una concentración por la mañana en el Palillero y una manifestación que partirá desde la plaza Asdrúbal.

TARJETONES INFORMATIVOS

En esta campaña se difundirá 20.000 tarjetones con mensajes como "En Carnaval no todo vale. El NO sigue siendo NO", "En Carnaval si agreden a una nos agreden a todas", "No te pases. Ligar no es acosar" o "Ni las aglomeraciones ni el alcohol justifican una agresión" que estarán acompañados de números de teléfonos de emergencia para llamar ante una agresión sexual o violenta.

Asimismo, se repartirán 10.000 chapas, 700 carteles de diferentes tamaños para repartir por la ciudad, una lona de grande, 700 cintas para taxis y para contenedores, vinilos para autobuses, además de la difusión en medios de comunicación locales, autonómicos y nacionales, abarcando televisión, radio y prensa. Cabe destacar, además, que por tercera vez se entregará el antifaz violeta 2019 a las letras por la igualdad de Carnaval de Cádiz.