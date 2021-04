Campo está "convencido" de que habrá acuerdo "en un tiempo más corto que largo" sobre el CGPJ

CÁDIZ, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha mostrado "convencido" de que habrá acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "en un tiempo más corto que largo" y ha apuntado a la vuelta a la "relativa calma" tras las elecciones de Madrid.

"Estoy convencido de que habrá acuerdo por una razón constitucional, no hay alternativa, no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, o se cumple o no se cumple la Constitución y estoy convencido de que el PP entrará porque siempre ha estado en las cuestiones de Estado", ha manifestado a preguntas de los periodistas el ministro de Justicia.

En este sentido, ha apuntado a después de las elecciones de Madrid, señalando que "en unos días que volveremos a una relativa calma y tendremos la posibilidad de pulir y a poner de manifiesto un acuerdo que está fraguado".

Previamente, en un acto organizado por Cajasol, Campo ha criticado que se diga que hay un reparto, porque lo que hay es "un acuerdo" y se ha preguntado "por qué se dice que esa designación del Consejo está politizada, cuando de los 5.500 jueces se eligen 51 o 52".

"El arco político no puede elegir a quien le de la gana, eligen a los que los jueces han querido", ha recordado el ministro, que ha pedido ser "serios, tener un proyecto de país y creer en las cosas". "No se puede decir que está deslegitimado un poder judicial porque 210 diputados van a elegir a una serie de vocales que después van a defender las cosas de manera colegiada", ha añadido.

A juicio de Campo, hay que "volver a ese pacto de 2001 con más rigidez". "Los jueces nos dicen 36 y de ahí no nos movemos. Esa es la clave, creer en el modelo y fortalecer las instituciones", ha concluido.