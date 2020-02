Cañas: "Cs tiene los mecanismos para que problemáticas locales lleguen a donde tengan que llegar, incluso Europa"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento europeo Jordi Cañas ha afirmado que "Ciudadanos tiene los mecanismos conjuntos para que problemas locales lleguen hasta donde tienen que llegar, incluso Europa".

En un desayuno informativo en Jerez de la Frontera (Cádiz), Cañas, acompañado del portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha explicado que ha iniciado una serie de "contactos con el tejido productivo andaluz" con el objetivo de trasladar a Bruselas cuestiones que "tendrán una problemática especial en Andalucía", como por ejemplo cuestiones arancelarias o el Brexit.

Asimismo, ha destacado el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Mercosur, que posibilitará "un mercado de libre comercio con un potencial de 400 millones de clientes en Suramérica para los productos andaluces y españoles", y ha hecho especial énfasis en la necesidad de "firmar acuerdos con zonas estratégicas para crear nuevos espacios que consigan que situaciones como el Brexit tengan otra salida".

Además, Cañas ha recordado que "España no salió bien de la crisis, pero mitigó los impactos gracias a las exportaciones", por lo que ha abogado por "seguir exportando y apostar por el sector primario, haciéndolo competitivo con un valor añadido en la agricultura"." No puede ser la hermana pobre, sino seducir a los jóvenes para que se queden en el campo y así no depender de otras cuestiones", ha finalizado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha elogiado la trayectoria política de Jordi Cañas, cuyo trabajo está logrando "acercar Europa a la ciudadanía y a la ciudadanía a Europa, ya que los grandes asuntos estratégicos que se debaten en Bruselas tienen una repercusión directa en los 8,5 millones de andaluces".

En este sentido, Romero ha puesto en valor el primer año de gobierno de Cs al frente de la Junta de Andalucía, el "mejor regalo que podría tener para el 40 aniversario de autonomía tras una era de 37 años de pérdidas de oportunidades y 100.000 millones recibidos de la UE".

El portavoz de Cs en el Parlamento andaluz se ha felicitado de que "se esté sacando ahora el verdadero potencial de Andalucía, creciendo por encima de Alemania, sin un solo caso de corrupción desde que Cs llegó al Parlamento hace cinco años, y con el presupuesto más social de la historia en Andalucía".

Por último, Romero ha exigido "lealtad a Sánchez para que de los 4.000 millones de financiación autonómica que le corresponde a Andalucía, así como los 537 millones de IVA que no dan porque ahora no gobierna Andalucía el PSOE". "Necesitamos la altura política que no tiene Sánchez", ha finalizado.